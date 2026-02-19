我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安東尼麥基曾領銜主演《美國隊長：無畏新世界》，是漫威英雄片中的現任「美國隊長」。（圖／摘自IMDb）

▲NBA球星克里斯保羅參與《潮鞋總動員》的配音，動畫版角色（左）也在片中出現。（圖／原創娛樂提供）

▲《潮鞋總動員》的主角被設定成一對潮牌名鞋姊弟，透過他們的城市冒險來傳達勇於突破框架、挑戰自我的教育意義。（圖／原創娛樂提供）

漫威英雄片中的現任「美國隊長」安東尼麥基即將有新的身分，從超級英雄變成落難街頭的名牌潮鞋！最新冒險動畫電影《潮鞋總動員》，大膽以「球鞋」作為主角，帶領觀眾穿梭紐約街頭，安東尼聲音演出名為「非凡」的潮鞋，因為一場竊盜風波，從高級鞋盒裡被迫踏上土地、流落街頭，展開充滿節奏感與熱血的城市探險。迪士尼兒童動畫導演羅伯愛德華茲與好萊塢資深動畫製作人克里斯多福詹金斯，聯手打造這部《潮鞋總動員》，要讓觀眾從潮鞋的視角來看屬於紐約的生命力和節奏。漫威現任「美國隊長」安東尼麥基，以聲音詮釋潮鞋「非凡」的心境，他是害怕改變、卻不得不突破自我的名牌鞋，而《絕地戰警》系列主角馬丁勞倫斯則為街頭老鞋「J.B.」獻聲，用滿身刮痕教會「非凡」真正的生存哲學。美國動畫片的擬人化已經從主角是動物、植物到非生命的玩具，幾乎都能讓觀眾輕鬆接受，現在連潮鞋都變成主角，又會和《玩具總動員》之類的影片有所不同。片中一對限量潮鞋姊弟「璀璨」與「非凡」，是第一次感受到城市的塵土、碰撞，彼此也在冒險歷程中成長，堪稱寓教於樂。更令人驚喜的是，除了安東尼麥基與馬丁勞倫斯，包括饒舌歌手 Swae Lee、Roddy Ricch、Quavo 以及 NBA 球星克里斯保羅都來獻聲助陣，讓片子更增濃厚的嘻哈風。情節描述心懷NBA夢想的少年艾德，某天幸運中獎而贏得一雙珍貴潮鞋，正想穿上新鞋下場比賽，卻引發狂熱收藏家的嫉恨而出手偷竊，使得潮鞋姊弟檔「璀璨」與「非凡」開始逃亡旅程，大膽踏上陌生的城市街頭。《潮鞋總動員》讓角色在哈林區街頭奔走穿梭，碰撞出屬於城市的生命力，並透過球鞋姊弟的冒險，鼓勵孩子勇於突破框架、挑戰自我，以及學習團隊合作的精神。外媒盛讚：「這部電影告訴孩子們磨損與刮痕都不是壞事，而是紀錄著你經歷的冒險與學到的事。」安東尼麥基也認為「非凡」這個角色展現了「失敗是成長的必要之惡」，片子將於2月26日起中英文版在全台同步上映。