我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞在《陽光女子合唱團》扮演心直口快的女犯人阿蘭，眼表現頗為搶眼。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

安心亞初三熱舞拜年 掌鏡者竟是媽媽！

安心亞參加《我猜》被挖掘出道 演戲、唱跳、主持都在行

▲安心亞能唱能跳還很會演，是觀眾最愛的女演員之一。（圖／IG@xinya_an）

近期因為飾演《陽光女子合唱團》阿蘭一角爆紅的40歲女星安心亞，今（19）日大年初三在台南曬出火辣熱舞影片再掀話題，她穿上灰色套裝運動服、內搭白色上衣，配上ZXKAI去年（2025）的新歌《NO BATIDÃO》跳出俐落有力的舞步，短短17秒Reels迅速洗版，而她一句「初三台南天氣真好🌞掌鏡：我媽」更成最大亮點，原來整支影片竟是由媽媽親自掌鏡，畫面穩到讓網友狂刷留言直呼「有夠穩」，母女同框未露臉卻默契爆棚，瞬間衝上討論。安心亞這支17秒短片的服裝走運動風路線，灰色套裝搭白色內裡，配上《NO BATIDÃO》的節奏感，她的動作乾脆俐落，每個拍點都踩得精準，性感卻不油膩，重點是鏡頭完全不晃，相當流暢，她也開心表示「初三台南天氣真好🌞掌鏡：我媽」。網友一看，才發現原來掌鏡的是媽媽，湧入留言區「媽媽拍得很穩」、「媽媽會不會被心亞可愛到」、「心亞媽媽表示：怎麼會生出這麼可愛又那麼會跳舞的心亞」、「媽媽的手真穩」，比舞蹈還搶戲，母女互動意外成為討論。安心亞出道前是模特兒，曾被好友騙去上《我猜我猜我猜猜猜》參加「醜小鴨變天鵝」單元，後來被當時的經紀人發掘，2008年拍廣告出道，之後轉往歌手、拍戲與主持多元領域，始終活躍在一線舞台，近期更因電影《陽光女子合唱團》再度翻紅，在片中飾演因走私毒品而入獄的阿蘭，角色的情緒掌握讓外界重新看見她的表演實力，聲量再攀升。戲劇表現被看見之餘，她的歌手身分同樣在線，出道至今發行5張個人專輯《惡女》、《單身極品》、《在一起》、《人生要漂亮》、《愛得起》，商演與尾牙場幾乎年年滿檔，還曾多次站上跨年舞台創下最高收視。過年前她在南港展覽館的尾牙活動，以淺灰色西裝造型馬甲背心搭領帶登場，內搭白色肩帶造型，一上台直接唱跳全開，舞台氣場穩到像在開專場，討論度跟著炸開。