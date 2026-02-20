馬來西亞籍YouTuber Ryu 2024年11月婚內出軌Yuma離婚，後與中國女畫家秦思靜交往，去年9月24日女方宣告分手，開撕對方家暴，昨（19）日凌晨秦思靜二度發文，控訴Ryu依舊動手，雙方暴力相向，去年12月30日鬧上警局，男方找了別的男人闖入家中，「威脅我不會讓我好過，還說要去我家殺了我後媽」，導致秦思靜精神異常、隨時都帶刀自保，引發熱議。
秦思靜二度控Ryu家暴！拿刀自保鬧上警局
秦思靜昨凌晨發文再指控Ryu家暴，透露2人分開後還糾纏不清，去年12月30日最後一次被對方毆打，還因此鬧進警局，「我很恨自己日語不好，有警察用幾乎威脅的方法逼我簽和解書，只為了早點結束加班，說什麽因為我還手了所以沒辦法，我能做的只有挨打，很難相信這是警察說出的話。」
秦思靜無依無靠，住在Ryu的房子裡，受到對方言語、暴力凌辱，「他找了和我本就結怨的男人，凌晨4點闖進來，那個男人把我從被子裡拎出來，威脅我不會讓我好過，還說要去我家殺了我後媽，而他看著別人錄給他我在哭的視頻，還跟我說不知道為什麽我在哭」，Ryu語態及神情冷血至極。
秦思靜痛定思痛，「這一天成了我的噩夢，我每每想起都控制不住眼淚，包括這一次」，透露自己長期活在Ryu陰影之下，精神異常、隨時都帶刀自保，「我真的很害怕，我已經精神不正常了，也許明天我就會後悔把這些說出來，希望我不會後悔，終於結束了」，字句似乎宣告離開真正Ryu了。
秦思靜活在Ryu陰影下！被掐脖、打到耳鳴
事實上，秦思靜去年9月大動作揭露Ryu家暴，「一隻手抓著我的頭髮，一隻手用拳頭砸我，後來因為我反擊，造成了你又一輪攻擊，導致我一個禮拜不能吃飯，三個月的耳鳴」，並曬出1張自己被抓傷、掐脖的照片，透露畫面中就是Ryu去年3月的動手證據。
秦思靜與Ryu交往期間，不斷催眠自己，男方只是性格衝動，並不是真正想傷害自己，事實上， 先前秦思靜才針對來自支持Ryu方面的粉絲嗆聲，「我每天更新一集他的黑料一個月都說不完，但我不會說」，如今二度指控Ryu暴力相向，再次引發社會熱議。
Ryu、Yuma離婚！秦思靜當小三前就劈腿
Ryu和Yuma2024年爆出雙雙出軌醜聞，Yuma先是劈腿日本網紅「大高人」Tommy，雖然最後Yuma回頭請求Ryu原諒，但當時Ryu早已和一名中國女畫家搭上線，2人合拍影片宣告結束10年婚姻，已經於2024年12月申請離婚，夫妻倆走向分開。
怎料，Ryu與秦思靜去年9月鬧家暴分手，Ryu公開30分鐘的影片，內容揭露他與對方的糾葛，2人曾在雨中激吻、交往不久，可秦思靜搭上Ryu前，就跟另一法國男生穩定發展，後來秦思靜離開Ryu，又與1名優秀男子曖昧，四角戀剪不斷理還亂。
🔺秦思靜社群全文
我終於自由解放逃離了這裡。
家暴只有0次和無數次，我終於相信了。
去年12月30日我最後一次遭他動手，鬧進了警察局。我很恨自己日語不好，有警察用幾乎威脅的方法逼我簽和解書，只為了早點結束加班。說什麽因為我還手了所以沒辦法，我能做的只有挨打。很難相信這是警察說出的話。
之後我獨自住在他的房子，他找了和我本就結怨的男人在凌晨四點闖進來，那個男人把我從被子裡拎出來，威脅我不會讓我好過，還說要去我家殺了我後媽。而他看著別人錄給他我在哭的視頻，還跟我說不知道為什麽我在哭。
這一天成了我的噩夢，我每每想起都控制不住眼淚。包括這一次。也可能我真的活該，因為我是不完美受害人。
太痛苦了。自那之後我隨身都放著刀。我真的很害怕。
我已經精神不正常了，也許明天我就會後悔把這些說出來。
希望我不會後悔。終於結束了。
真正的新年快樂。
