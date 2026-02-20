擁有百億身家的「竹北吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑，擁有4妻14子女，近日PO出圍爐照席開5桌，菜色也引起網友討論，直呼「超樸實」。而擁有4名老婆的他，讓人好奇該如何分配初二「回娘家」的時間？對此胡漢龑曾分享砸下140萬帶全家38人一同前往濟州島旅遊，一次解決外人眼中的大難題。
胡漢龑家族成員龐大，今年年夜飯共有5桌，全是家常菜也引發網友熱議，表示「超樸實且接地氣」。另外，胡漢龑出手也相當大方，不僅發紅包、刮刮卡，甚至豪撒千元鈔零用錢，他的外甥女在社群分享影片，透露舅舅心情好，只要晚輩說吉祥話，就會給1000元當零用錢，讓外甥女搞笑稱他「皇上」，畫面相當有趣。
胡漢龑擁4妻 初二回娘家靠1招解決
而擁有4位妻子與14名子女的他，讓人好奇過年如何分配「回娘家」的時間？胡漢龑某一年豪砸近140萬台幣，帶著母親及全家共38人，前往韓國濟州島旅遊，順利解決世紀難題。全團換上統一的「東北大花」團服，展現了家族和睦的深厚感情。
胡漢龑的父親胡鵬飛被譽為是竹科經濟起飛傳奇人物，其所創辦的啟德機械至今在機械運輸界享有亞洲前三名之譽，胡漢龑自15歲開始跟著父親打拚事業，如今名下有著登錄興櫃市場的啟德重機械工程，年收入破30億，另外他還斥資40億元，在寶山打造全新總部「啟德白宮」，因此推估其身價至少破百億。
胡漢龑現身紫南宮求財 順利抱回2隻金雞
胡漢龑對名車的熱愛眾所皆知，他曾坦言買車都是「現金 All-in」，不過他也強調自己並非炫富，而是喜歡分享生活紀錄。昨（19）日初三胡漢龑也現身紫南宮求財，順利抱回2隻金雞，一現身就吸引民眾目光，紛紛要求合照，展現高人氣。
