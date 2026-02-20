效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎隊23歲旅美小將李灝宇今年獲得大聯盟春訓，有望在今年夏天登上夢想舞台，美媒《The Athletic》今（20）日專文介紹李灝宇，並直言他是被低估的新秀，在老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）眼中，李灝宇是一位「訓練狂」，「我希望他能看到自己身處大聯盟球員之中，並意識到自己距離那裡並不遙遠。」
李灝宇將「堅持」刻在頸部 時時刻刻提醒自己的目標
2021年夏天，費城人隊以57萬美元簽下了李灝宇，剛來到美國時他一句英文都不會，花了不少時間適應文化差異。他曾對握手、擊拳和閒聊感到困擾，「最難的部分絕對是溝通。我有點社交焦慮，個性比較害羞。這裡和家鄉的文化不同，我們那裡不太會隨口問『嘿，你好嗎？』」慢慢的，李灝宇在翻譯的幫助下，開始掌握語言並適應新生活，在球場上，他展現了一貫的實力，橫掃新人聯盟，並在19歲的首個完整賽季升上高階1A。
談到打擊方式，李灝宇認為自己比較屬於感覺型選手，我不會過度鑽研細節。如果感覺對了，一切就都對了。」2023年夏天，當李灝宇開始安頓下來時，他收到了費城人體系通知，自己被交易到了老虎隊，「我其實不知道自己是怎麼度過那段時期的，我只是每天努力打球，然後大家就開始認識我了。」
李灝宇認為，小聯盟就是一種磨練，「你見不到家人和朋友，我的女朋友在台灣。這一切都讓人精疲力竭，你只能不斷地努力撐過去。」在李灝宇頸部的左側，從耳後延伸至肩膀金項鍊處，垂直刻著「Persistence（堅持）」這個單字，當日子變得艱難、賽季顯得漫長時，這個紋身便成了動力，象徵著他走過的路與未來的目標，「每當我照鏡子時，看到那個紋身，就會提醒我當初為何刺下它。」
李灝宇是被低估的老虎隊新秀 所有技術都很紮實
《The Athletic》指出，雖然李灝宇私下談話很害羞，但球場上的卻顯得活力四射且鬥志旺盛。在費城人小聯盟時期，曾傳出當隊友被觸身球擊中時，李灝宇會用2種語言對對手叫陣。本週春訓，他在練習處理滾地球與傳球時，臉上帶著自信的微笑並偶爾握拳慶祝。
《The Athletic》引用老虎隊相關人士看法，認為多年來李灝宇一直是被低估的新秀，去年就該進入百大新秀名單。他厚實的體型可能讓人忽視了他的能力，長期以擊球技巧聞名的他，全壘打數也從2023年的6支翻倍至去年的12支。他在大聯盟能產生多少長打力是目前最大的疑問，但他所有的技術都很紮實，這也是老虎隊邀請他參加大聯盟春訓的原因。
「這就像是對我小聯盟生涯的一種肯定。」隨著全隊春訓展開，李灝宇吸引了眾多目光與好評，每個人都想看看他還能展現出什麼。老虎隊總教練辛區評價，「他是一個意志堅定、非常專注的人。如果你不叫他停，他會一直練下去。他在場上能做出一些非常獨特且特別的動作。我們必須挑戰他，讓他變得更好，他是一名非常出色的球員，擊球力道強勁，他的一舉一動都令人充滿興趣。」
李灝宇今夏有望圓夢 老虎隊教頭：「希望他意識到距離大聯盟不遠」
李灝宇來到老虎隊後主要擔任二壘手，但在費城人時期有過三壘和游擊經驗。今年春訓，李灝宇專注於三壘守備練習，與新秀姜格（Jace Jung）分在一組。「在我棒球生涯之初，我是從三壘手起步的。」李灝宇說，守三壘感覺就像回到了家一樣。
李灝宇今年的目標之一是「聰明工作」而非僅僅是「努力工作」。正如總教練辛區所言，李灝宇是那種會練球到日落、重訓到肌肉力竭的「訓練狂」。《The Athletic》指出，李灝宇預計將從3A 開啟新球季，他在春訓頻繁守三壘絕非偶然，在老虎隊追求布萊格曼（Alex Bregman）失利後，老虎隊的三壘位置仍是個問號；而隨著托雷斯（Gleyber Torres）簽下1年短約，二壘位置明年也將空出，李灝宇極有可能在今年夏天解鎖大聯盟初登場。
無論時機何時到來，老虎隊都將李灝宇視為未來的核心。總教練辛區說，「我希望他能看到自己身處大聯盟球員之中，並意識到自己距離那裡並不遙遠。」
