▲場比賽也恰好成為勇士季中重磅交易獲得的內線大將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的加盟首秀，上半場結束波神上場7分鐘、攻下5分。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士球團19日正式確認，當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右膝「髕骨股骨疼痛症候群」恢復不如預期，將缺席今（20）日在主場迎戰波士頓塞爾提克的比賽。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在明星賽後的首戰110：121不敵波士頓塞爾提克，雖然最終比分差距不多，但比賽中分差一度拉開至34分。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在賽後採訪中坦言，球隊在柯瑞（Stephen Curry）缺陣下仍處於磨合與尋找信心的階段。而對於新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的首秀，柯爾則給予了高度評價，認為這位明星長人的加入為球隊禁區帶來了久違的威懾力。此役面對曾攜手奪冠的老東家塞爾提克，波爾辛吉斯展現了不錯的投籃效率，全場9投5中，包含兩記三分球，貢獻12分、1阻攻。談到波爾辛吉斯加盟勇士的第一場比賽，柯爾毫不掩飾他的讚賞：「我覺得他看起來很棒。要在只參加一次球隊訓練後，就直接上場與新團隊配合從來不是件容易的事，但你可以立刻看見他的天賦。」柯爾進一步指出，波爾辛吉斯對比賽的閱讀能力非常出色，「他具備拉開空間的能力，也能保護籃框。當他在場上時，比賽節奏流動得很順暢，無論是低位進攻還是外線投射，他能帶給對手一定程度的威脅。球隊能擁有他絕對是一件好事。」此役勇士嘗試了不同的陣容配置，包括讓波爾辛吉斯與追夢格林（Draymond Green）或霍福德（Al Horford）同時在場的「雙塔」組合。柯爾對此坦言，在柯瑞受傷缺陣的情況下，大個子的並存變得更加困難。「大家都知道，柯瑞在場時會無視所有場上的空間規則，因為他能吸引大部分的防守。」柯爾解釋，「沒有他，同時放上兩名長人確實會讓場上空間變得棘手。但格林、波爾辛吉斯和霍福德是我們最重要的三名球員，我們不能讓他們完全錯開。接下來我們必須找到兩位大個子同時在場時的最佳節奏。」勇士今日開局表現慢熱，最多落後高達34分，直到下半場才找回競爭力。柯爾對此表示，明星賽後的第一場比賽總是不容易進入狀態，但他對於球隊末段展現出的鬥志感到欣慰，「我們在比賽後期找到了節奏，這對下一場對戰金塊非常重要。」最後，針對媒體問到球隊是否在柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）缺陣後失去了某種「自信」，柯爾給出了肯定的回答：「這是一個建立在明星球員之上的聯盟。當那些球星在場，他們會帶來巨大的信心。現在我們必須學會在沒有柯瑞和吉米的情況下戰鬥，這意味著我們需要自己帶動氣氛、找回那股霸氣。這不容易，但我們必須做到。」