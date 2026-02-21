韓國通靈節目《天機試煉場》在Disney+熱播中，49名命理專家各憑本事進行對決，最終選出最強者，在一對一PK賽中，巫師昭願小姐對上梅花道令，兩人互相算命，昭願小姐精準算出梅花道令的家族受到詛咒，男性都英年早逝，梅花道令也說，在他當巫師的那年，死了7個朋友，其中3個是在梨泰院的踩踏事件中喪生，他看見朋友們身體殘缺的模樣，即便痛苦，也只能做儀式送祂們離開。
《天機試煉場》巫師命運超催淚 7個朋友同一年過世
梅花道令3歲就感受得到神靈，18歲時外婆過世，外婆所承襲的巫師血脈轉向了他，他也開始跟靈魂溝通，而他在2022年成為巫師，同一年姑姑過世了，接著開始發生很多死亡事件，梅花道令坦言，因為家族墓地的關係，他們家的男性都活不久，最小的叔叔在20幾歲就過世，除了大伯之外，其他人都活不到50歲。
而這些全都被昭願小姐算中，梅花道令說，「她猜中了我的家族史，說實在很可怕，幾乎看透我了。」梅花道令接著說，在他當巫師的那年，一共死了7個朋友，「當死亡詛咒來臨時，我知道朋友們會死。」
梅花道令分享，2022年10月底，有3個朋友死在梨泰院的踩踏事件中，原本他結束祈禱儀式要去跟朋友會合，結果神明要他別去。沒想到回到神堂後，梅花道令看到那3個朋友身體殘缺地站在他面前，神明要他開始做儀式，並閉緊大門，神明告訴他，即便是朋友，死了也只是鬼魂，如果不幫助祂們離開，祂們就會一直回來。
梅花道令也想知道，這樣的狀況會不會繼續發生，昭願小姐感嘆，自己也是無父無母，唯一的弟弟英年早逝，「我們不斷面對死亡，這似乎就是巫師的命運，你必須祈禱，把惡氣沖走。」萬神權秀珍聽完之後說，「太可怕了，她（昭願小姐）說還會死更多人」。
《天機試煉場》上線時間、收看平台
Disney+砸重金打造的真人通靈實境秀《天機試煉場》2月11日正式開播，全季共10集，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善聯手主持，集結49位精通塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相與巫術的命理專家展開淘汰賽對決。
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
