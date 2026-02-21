金州勇士隊在今年交易大限前追求密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）失利，隨後引發了一場關於格林（Draymond Green）是否曾被擺上貨架的羅生門。勇士老闆拉科布（Joe Lacob）本週接受美媒《舊金山標準報》訪問時，強勢力挺總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），試圖平息外界對球團誠信的質疑。
老闆出面止血：格林是勇士的基石
這場風波源於小鄧利維在交易截止日後，堅決否認曾將格林放入追求字母哥的籌碼中，當時他甚至以「令人難以置信的假設」來回擊媒體。
對此，拉科布向《舊金山標準報》記者Tim Kawakami澄清：「Mike（小鄧利維）說的是100%的事實。雖然回頭看那場記者會顯得有些激進，但我可以告訴大家，格林從未被正式討論過，更沒有被到處推銷。」拉科布強調，格林是球隊的靈魂人物，「你不會輕易交易他，除非能獲得極大的價值並讓球隊變得更好。他的名字從未出現在與其他球隊的具體談判中。」
總管與球員說法對不上？格林曾自爆：沒人能保證我不走
儘管老闆與總管對外口徑一致，但格林本人在自己的Podcast節目《The Draymond Green Show》中，卻描繪了一個更為緊張的氛圍。格林坦言，當球隊贏不了球時，任何事都可能發生。
格林透露，他曾與總管和總教練柯爾（Steve Kerr）深談過，對方的態度並非完全否定交易可能。「他們告訴我，如果要換來Giannis，為了薪資匹配，我或巴特勒（Jimmy Butler）其中一人必須出現在名單中。」格林感嘆，這種不確定性對他的家人和心情造成了巨大壓力，並直言：「他們沒有排除（交易我）的可能性。」
名記揭勇士構思「3換1」豪賭 格林、庫明加薪資完美匹配字母哥
根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）先前的報導，勇士追求字母哥的構思框架確實包含了格林、庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）以及大量的選秀權。
從薪資角度來看，字母哥本季薪水高達5410萬美元，而格林的2590萬美元合約加上庫明加的2380萬美元，是最能接近該數字的包裹。雖然勇士最終未能打動公鹿球團，但這次的交易傳聞已讓這支擁有四冠功勳的核心陣容，感受到了前所未有的危機感。
消息來源：《Heavy Sports》
