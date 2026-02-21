昨（20）日在全明星賽後的首場比賽中，底特律活塞隊巨星康寧漢（Cade Cunningham）率領球隊作客紐約麥迪遜廣場花園，在缺少明星中鋒杜倫（Jalen Duren）的情況下，個人狂轟42分、13助攻與8籃板，帶領球隊以126：111擊潰尼克。讓ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目中直呼：「昨晚的坎寧安看起來就像柯比（Kobe Bryant）！」
喬丹上身！尼克鐵粉史密斯都激動
康寧漢昨日的宰制力，連最死忠的尼克鐵粉、ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）都不得不感嘆。史密斯在節目《First Take》中情緒激動地表示：「昨晚的康寧漢看起來就像柯比（Kobe Bryant）！昨晚的康寧漢看起來就像詹姆斯（LeBron James）！昨晚的康寧漢在花園廣場看起來就像喬丹（Michael Jordan）！」
年僅24歲的康寧漢本季打出生涯年，這場「40+10」的頂級數據不僅鞏固了活塞在東區第一的領先地位，也讓他正式進入MVP的討論當中。
表弟點名MVP頭號熱門：第一是康寧漢
隨著本季例行賽進入最後6週的衝刺期，MVP爭奪戰日益白熱化。前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在《Run It Back》節目中明確表達了他的立場。
「對我來說，MVP名單的第一名是康寧漢，第二名是布朗（Jaylen Brown），剩下的隨便你們選，」卡森斯直言，「這就是我的觀點。」康寧漢本季場均25.7分、5.7籃板、9.7助攻的準大三元數據，加上將長年墊底的活塞帶到東區第一的領袖價值，成為他競爭獎項的最強籌碼。
當仁不讓！康寧漢發豪言：我就是MVP
事實上，康寧漢本人日前他才剛公開稱自己是「全聯盟最強的美國球員」，在擊敗尼克後，他接受ESPN記者採訪時更是直白地宣示MVP非他莫屬。
「我認為我就是MVP，」康寧漢告訴名記古德威爾（Vincent Goodwill），「如果你不同意我，那是你的意見。」這種捨我其誰的霸氣，與活塞隊目前在全聯盟展現出的侵略性完美契合。如果他能持續帶領活塞守住東區龍頭，康寧漢極有可能成為底特律繼傳奇名將湯瑪斯（Isiah Thomas）後，首位真正具備時代指標意義的活塞球星。
消息來源：《Heavy Sports》
我是廣告 請繼續往下閱讀
康寧漢昨日的宰制力，連最死忠的尼克鐵粉、ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）都不得不感嘆。史密斯在節目《First Take》中情緒激動地表示：「昨晚的康寧漢看起來就像柯比（Kobe Bryant）！昨晚的康寧漢看起來就像詹姆斯（LeBron James）！昨晚的康寧漢在花園廣場看起來就像喬丹（Michael Jordan）！」
年僅24歲的康寧漢本季打出生涯年，這場「40+10」的頂級數據不僅鞏固了活塞在東區第一的領先地位，也讓他正式進入MVP的討論當中。
隨著本季例行賽進入最後6週的衝刺期，MVP爭奪戰日益白熱化。前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在《Run It Back》節目中明確表達了他的立場。
「對我來說，MVP名單的第一名是康寧漢，第二名是布朗（Jaylen Brown），剩下的隨便你們選，」卡森斯直言，「這就是我的觀點。」康寧漢本季場均25.7分、5.7籃板、9.7助攻的準大三元數據，加上將長年墊底的活塞帶到東區第一的領袖價值，成為他競爭獎項的最強籌碼。
事實上，康寧漢本人日前他才剛公開稱自己是「全聯盟最強的美國球員」，在擊敗尼克後，他接受ESPN記者採訪時更是直白地宣示MVP非他莫屬。
「我認為我就是MVP，」康寧漢告訴名記古德威爾（Vincent Goodwill），「如果你不同意我，那是你的意見。」這種捨我其誰的霸氣，與活塞隊目前在全聯盟展現出的侵略性完美契合。如果他能持續帶領活塞守住東區龍頭，康寧漢極有可能成為底特律繼傳奇名將湯瑪斯（Isiah Thomas）後，首位真正具備時代指標意義的活塞球星。
消息來源：《Heavy Sports》