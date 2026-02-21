沙加緬度國王在日前以94：131慘敗給奧蘭多魔術隊後，陣中老將「威少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的妻子尼娜（Nina Westbrook）於近日公開揭露，全家人再次收到了令人髮指的「死亡威脅」。尼娜藉此機會向外界發出警告，直指現代運動博弈文化的興起，正將運動員及其家屬置於險境。
妮娜表示，這類威脅並非孤立事件，而是他們夫妻倆的「日常生活」。她之所以選擇公開這封郵件，是因為她觀察到，隨著運動博弈在全美合法化與普及，球迷對球員表現不滿而產生的敵意已達到危險的臨界點。
尼娜憂心地寫道：「我分享這件事是因為我越來越擔心運動員的安全。運動博弈對個人產生的心理影響，正將球員及其家人的安全置於極度危險的境地。」她也提醒大眾，賭博具有高度成癮性，呼籲家長在引導孩子接觸運動時應格外謹慎。
事實上，威少一家長期以來一直是激進球迷攻擊的目標。回顧2022年湖人時期，當時威少因陷入低潮被戲稱為「西磚（Westbrick）」，尼娜曾揭露全家收到死亡威脅，導致家人甚至不敢到現場觀賽。2019年效力雷霆時，曾有猶他爵士隊球迷對威少喊出種族歧視與侮辱性的言語，最終導致該球迷被永久禁止進入爵士主場。
國王隊處境艱難 威少領袖地位備受挑戰
現年37歲的衛斯特布魯克在2025-26賽季以一年合約加盟國王，被賦予以老將經驗帶動年輕球員的期待。去年他在丹佛金塊仍能貢獻場均13.3分、6.1助攻，但本賽季在國王隊戰績陷入泥淖的情況下，他的低迷表現也成了賭徒眼中的箭靶。
隨著美國各州運動博弈合法化趨勢加速，球員表現與利益之間的界線日益模糊，衛斯特布魯克一家的遭遇也成為當前體壇必須正視的嚴肅議題。
消息來源：《Heavy Sports》
