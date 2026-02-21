我是廣告 請繼續往下閱讀

▲截至昨（20）日，哈登轉戰騎士後仍未嘗敗績，至今出賽的四場騎士全勝。（圖／美聯社／達志影像）

全明星控衛加蘭（Darius Garland）在今年交易截止日告別克里夫蘭轉戰洛杉磯快艇，換取老將詹姆斯·哈登（James Harden）。近日他受訪談到這樁震撼交易時，坦然表示：「這事無論如何都會發生，他們覺得詹姆斯·哈登擁有我沒有的東西。」加蘭指出，哈登豐富的季後賽經驗與即便未入明星賽仍維持的高標數據，是騎士隊決定改組陣容的關鍵，也讓他體認到自己已不在球隊的長期計劃中。加蘭在訪談中進一步分析球隊的決策。他認為騎士隊在當下的發展階段中，更傾向於尋求能夠立即提供穩定季後賽競爭力的核心，「他們有自己的陣容規劃，哈登即便今年沒入選全明星，但他依然有全明星級別的數據與資歷，這對球隊來說是目前的急需。」加蘭表示自己非常清楚這是一門生意，雖然遺憾，但完全能理解球團想透過哈登來補足季後賽經驗短板的戰略意圖。儘管被送走，加蘭強調自己對騎士組織「沒有任何怨恨」，並將此次變動視為一次「好的改變」。他感性地向老東家告別：「我向整個騎士組織致敬。他們在我身上投入了很多，給了我很多投資，也承擔了很大的風險。」加蘭認為，克里夫蘭是他成長的基石，對於球團當初願意在選秀會上對他投注資源並給予核心地位，他始終銘記在心，這份感激之情並未因交易而消逝。事實上，加蘭本季表現依舊處於巔峰，交易前在騎士場均繳出。加盟快艇後，他在洛杉磯迅速重新出發，在近五場比賽中場均數據提升至，顯示出他在獲得更多球權主導權後的強大適應力。加蘭強調，現在的目標是在快艇隊與新隊友建立化學反應，並用場上表現證明，自己也能累積老東家口中所謂的「贏球經驗」。