洛杉磯湖人隊原以為在明星賽後終於迎來了「全員健康」的曙光，不料在今（21）日對陣洛杉磯快艇的同城大戰前夕，球團傷兵名單再傳變數。41歲的當家球星詹姆斯（LeBron James）因左膝痠痛被列入出賽成疑（Questionable），這讓各界期待已久的「詹姆斯、唐西奇（Luka Dončić）、里夫斯（Austin Reaves）」三巨頭合體計畫再度蒙上陰影。就在昨日，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）才剛信心滿滿地表示球隊目前的健康狀況極佳，甚至透露明星賽後將全員到齊。然而，今日詹姆斯卻意外出現在傷兵名單中。詹姆斯在剛結束的明星賽中出賽21分鐘，貢獻15分、7籃板，且完整參加了明星賽後的首場隊內練習，並無受傷跡象，此次突然傳出膝蓋痠痛，預計將在賽前決定是否出賽。這項消息對湖迷而言無疑是盆冷水，因為明星賽後的賽程極其嚴峻。瑞迪克在昨日練習後曾嚴肅警告球員：「接下來的28場比賽將是一場『衝刺』。從第一場比賽開始，直到三月底之前，我們每場比賽之間不會有超過一天的休息。這是我們打出最佳表現的機會。」本賽季湖人受困於傷病，詹姆斯已缺席18場比賽，里夫斯則因小腿傷勢休戰19場，唐西奇則在明星賽前因腿筋拉傷缺席了最後四場比賽。根據數據統計，這三位核心球員本季僅共同出賽過10場，在這10場比賽中湖人拿下7勝3敗的高勝率，顯示出完整體湖人的爭冠上限。好消息是，唐西奇與里夫斯的情況正往好的方向發展。唐西奇表示自己在明星賽短暫上場後感覺良好，準備好重返賽場；而里夫斯也已解除上場時間限制，沒想到詹姆斯的突發狀況打亂了佈局。湖人目前在西區競爭激烈，距離第三種子僅有一場勝差，若能保持連勝，極有機會在首輪取得主場優勢。然而，根據《Tankathon》統計，湖人剩餘賽程的難度高居聯盟第10，將兩度對決火箭與金塊，還要面對東區三強活塞、塞爾提克與尼克。在沒有實驗空間與犯錯餘地的衝刺期，詹姆斯的健康將是湖人能否從「附加賽熱門」翻身為「奪冠熱門」的關鍵指標。