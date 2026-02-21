我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏如萱（左）小鳥依人男友Ian（右），在留言區留下魔法、戒指貼圖，超級閃。（圖／翻攝自Ian IG@ianccccccc）

金曲歌后魏如萱（娃娃）挺過先前的感情風波後，現在可是愛情事業兩得意！近日她高調放閃，在男方Ian的IG最新曝光照片中，只見她小鳥依人男友，畫面充滿粉紅泡泡。更引人注目的是，魏如萱還親自現身留言區，留下魔法、戒指貼圖，成為該則貼文的唯一留言，可說是閃到最高點。今年2月7日、8日，魏如萱在小巨蛋開唱，粉絲都在期待Ian是否會愛相隨現身，但他並未坐在台下聽女友的演唱會。從Ian最新發布的黑白倒影照片中可以看到，魏如萱緊緊靠著對方，完全就是小鳥依人男友的甜蜜姿態。而她在IG留言戒指貼圖與魔杖符號的舉動，也證明現在的戀愛狀態非常穩定且甜蜜。2025年7月魏如萱曾一度捲入網紅若盈與Ian的情變風波。當時若盈曾發文表示，看到魏如萱限動曬出Ian剪影、紫色指甲油等特徵而感到心痛，讓魏如萱一度背負「知三當三」的質疑。當時魏如萱還一度向電台告假，讓外界還以為她是為了情傷神隱，不過歌手蕭煌奇隨後跳出來澄清，表示她請假是為了幫他拍 MV，且狀態並無異樣。後來若盈出面澄清，表示是因為尚未釐清狀況、一時情緒激動才發言，呼籲大家保持善意，隨著若盈與Ian在IG發布分手聲明，這場風波才終於平息。根據《噓！星聞》報導，Ian 目前人在紐約求學，兩人雖然談著遠距離戀愛，但每天都會克服時差視訊煲電話粥。魏如萱甜蜜表示，這是必須抽出來的時間，即使熬夜也甘之如飴。她當時開心地透露，等到Ian寒假，兩人已經約好要一起去吃遍美食。看來兩人現在已真正見到面，一起享受甜蜜時光。