許多人趁著過年期間會到彩券行「試手氣」，女星李懿透露自己打完麻將後「突然有fu」，於是直衝彩券行買刮刮樂，沒想到買了5張全中，中獎機率是百分之百，運氣相當旺。隔天她再次挑戰依舊好運爆棚，刮了兩張2,000元刮刮樂中10,000元，讓大批網友看了羨慕不已。另外，藝人炎亞綸、魏如萱也同樣刮中10,000獎金，巧合的是他們買得都是售價2,000元的刮刮樂。
李懿刮刮樂中10,000元 超狂戰績眾人羨慕
李懿昨（18）日在IG上分享，半夜突然很有fu，於是拉著妹妹衝去彩券行買刮刮樂，結果買了5張全中獎，反觀妹妹買了3張卻全槓龜。這幾天在家打麻將的她，表示今天打完麻將又突然有感覺，再度帶著表弟、表妹們去試試手氣，最後刮了兩張2,000元的刮刮樂總共中了10,000元，超狂戰績連自己都十分驚訝。
事實上，不少藝人過年期間也都買了刮刮樂，金曲歌后魏如萱同樣以2,000元刮中10,000元獎金，起初她還不知道自己中大獎，直到櫃檯刷條碼後，想起中獎的音效，才驚訝地大喊：「怎麼會這樣？我根本不知道耶！」讓網友羨慕地表示：「哇！太扯了」、「我要吸好運」。
炎亞綸刮中10,000元 網虧：財神爺喜歡帥的
另外，炎亞綸同樣買了售價2,000元的「2,000萬超級紅包」，透露自己只刮開QR code掃描對獎，沒想到也幸運中了10,000元，讓其他人看了直呼：「你買尾數幾號！」、「手氣超好」、「我要吸好運」，甚至還有人笑虧：「果然財神爺都喜歡帥的。」
