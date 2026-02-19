許多人趁著過年期間會到彩券行「試手氣」，女星李懿透露自己打完麻將後「突然有fu」，於是直衝彩券行買刮刮樂，沒想到買了5張全中，中獎機率是百分之百，運氣相當旺。隔天她再次挑戰依舊好運爆棚，刮了兩張2,000元刮刮樂中10,000元，讓大批網友看了羨慕不已。另外，藝人炎亞綸、魏如萱也同樣刮中10,000獎金，巧合的是他們買得都是售價2,000元的刮刮樂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李懿刮刮樂中10,000元　超狂戰績眾人羨慕

李懿昨（18）日在IG上分享，半夜突然很有fu，於是拉著妹妹衝去彩券行買刮刮樂，結果買了5張全中獎，反觀妹妹買了3張卻全槓龜。這幾天在家打麻將的她，表示今天打完麻將又突然有感覺，再度帶著表弟、表妹們去試試手氣，最後刮了兩張2,000元的刮刮樂總共中了10,000元，超狂戰績連自己都十分驚訝。

▲李懿中獎率百分之百，超狂戰績連自己都十分驚訝。（圖／李懿IG @summer_lee_oh）
▲李懿中獎率百分之百，超狂戰績連自己都十分驚訝。（圖／李懿IG @summer_lee_oh）
事實上，不少藝人過年期間也都買了刮刮樂，金曲歌后魏如萱同樣以2,000元刮中10,000元獎金，起初她還不知道自己中大獎，直到櫃檯刷條碼後，想起中獎的音效，才驚訝地大喊：「怎麼會這樣？我根本不知道耶！」讓網友羨慕地表示：「哇！太扯了」、「我要吸好運」。

▲金曲歌后魏如萱（如圖）同樣以2,000元刮中10,000元獎金。（圖／魏如萱IG@waawei）
▲金曲歌后魏如萱（如圖）同樣以2,000元刮中10,000元獎金。（圖／魏如萱IG@waawei）
炎亞綸刮中10,000元　網虧：財神爺喜歡帥的

另外，炎亞綸同樣買了售價2,000元的「2,000萬超級紅包」，透露自己只刮開QR code掃描對獎，沒想到也幸運中了10,000元，讓其他人看了直呼：「你買尾數幾號！」、「手氣超好」、「我要吸好運」，甚至還有人笑虧：「果然財神爺都喜歡帥的。」

看更多李懿新聞：

李懿考到「超狂證照」！創演藝圈紀錄　粉絲驚呼：根本全能女神

張景嵐交往陳銳半年獻出第一次！重機女神李懿揭《山道猴子》內幕

李懿為孝親「砸2000萬買2房」　每月4萬房貸讓紅包縮水

相關新聞

魏如萱沒聽《花木蘭》！買2000刮刮樂中大獎　粉絲聽金額：太扯了

炎亞綸過年試手氣！2000刮刮樂爽中1萬元　網虧：財神爺喜歡帥的

李多慧除夕刮刮樂全槓龜！播《花木蘭》神曲求好運：老祖宗保佑我

過年刮刮樂「這招」會中獎！SJ始源發財傳說實測　3個儀式就回本