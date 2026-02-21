我是廣告 請繼續往下閱讀

波特蘭拓荒者隊的20歲中國籍新秀中鋒楊瀚森，終於在例行賽中首度對決他的籃球偶像，也就是丹佛金塊隊的三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）。這場被外界戲稱為「大、小約基奇」的對決，在正式開球前就已充滿話題。有趣的是，約基奇先前曾對小老弟設下一個幽默的「合照條件」，他開玩笑表示，只有在楊瀚森保證今晚打很爛的前提下，才願意一起拍照。身高7呎1吋的楊瀚森自從去年夏天在第16順位被拓荒者選中後，便因其優異的傳球視野與高籃球智商，被許多媒體冠上「中國約基奇」的稱號。楊瀚森從不掩飾對偶像的崇拜，甚至在今年明星賽期間開玩笑說：「我等不及想親約基奇了！」今日賽前練習時，兩人於球邊相遇，約基奇展現大將之風主動與這名年輕新秀寒暄。幽默的約基奇先前也曾開出合照條件：「想合照可以，但你今晚必須對我打得很爛才行。」儘管楊瀚森目前在有限的上場時間內，場均僅貢獻6.4分與3.2次助攻，但他偶爾神來一筆的傳球讓許多波特蘭球迷都相當期待他的成長。今晚對戰正處於巔峰期、且帶領金塊衝刺西區龍頭的約基奇，對楊瀚森與拓荒者的年輕軍團來說，無疑是本賽季最重要的試金石之一。對於楊瀚森來說，除了贏球，也是向「籃球教科書」親自討教的最佳機會。