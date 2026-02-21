我是廣告 請繼續往下閱讀

為了備戰即將開打的世界棒球經典賽（WBC），正在日本沖繩集訓的韓國代表隊於今（21）日與韓職韓華鷹進行第二場熱身賽。此戰話題十足，韓華鷹特別派出隊史首位台灣外援左投王彥程掛帥先發，為了要讓韓國隊「提前體驗台灣左投」。儘管無緣台灣隊，王彥程此役展現大將之風，主投2局僅被敲1安、送出1K無失分，展現極佳的競技狀態。此外，韓國代表隊則推出同樣來自韓華鷹的傳奇柳賢振掛帥先發，同樣主投兩局無失分。韓國代表隊在分組賽將對決台灣，過去曾多次在關鍵賽事中敗給台灣速球派左投。儘管王彥程本次未獲入選中華隊最終30人名單，被球迷視為「最大遺珠」，但韓華鷹總教練金卿文為了支援國家隊，特別安排王彥程先發，將他視為理想的模擬對象。王彥程首局表現完美，先讓開路先鋒申珉宰擊出飛球出局，隨後三振強打安賢民，最後讓金倒永擊出游擊滾地球，僅用11球便完成三上三下。第二局雖被首名打者文保景敲出安打，但王彥程隨即穩住陣腳，連續解決具滋昱、盧施煥及文賢彬，順利完成2局投球任務。現年25歲的王彥程，過去在日職樂天金鷲效力7年均為育成身分，今年以「亞洲外援」新身分轉戰韓職韓華鷹。今日他共投2局使用25球，根據KBO現場轉播顯示，最快球速達到145公里。有趣的是，本場交流賽上演「韓華鷹內戰」，韓國代表隊由38歲傳奇左投柳賢振掛帥先發，柳賢振同樣來自韓華鷹，今日對陣母隊投2局同樣無失分。兩代韓華左投、甚至橫跨台韓兩國的對決，成為沖繩熱身賽中最吸睛的焦點之一。王彥程雖無緣披上台灣隊戰袍對抗韓國，但今日代表韓國代表隊的精采表現，也證明他具備在國際賽場上壓制一線強打的實力，也為他在韓職的第一個球季投出了亮眼的起點。