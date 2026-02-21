我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅今（21）日於台南棒球場舉行開訓典禮，球團總經理蘇泰安透露布雷克遞補進入加拿大30人名單，將為國家出戰經典賽，隨後布雷克本人受訪時，也談到對經典賽的期待，表示過年期間收到消息，很有意願為國出賽，屆時若遇到中華隊，很想跟陳傑憲在場上對決，「畢竟都是統一獅隊友，感覺到時會很有趣。」統一獅新洋投喬登原本就在加拿大經典賽名單中，今日布雷克確定遞補進入30人名單，布雷克本人也還原過程，「這件事剛好在過年期間發生，溝通上有點困難，主要是有球員因保險員因退賽，我原本就被告知是在名單邊緣，球團告訴我有出現名額，我就答應了。」布雷克很高興有機會可以代表國家隊出戰，「其實過去這幾天都還在協商確認，直到今天稍早才正式確認。」布雷克笑說，雖然才跟喬登認識幾個禮拜，但很開心兩人可以一起為加拿大出賽，喬登也有恭喜他，兩人預計過幾天就回先搭飛機返回美洲跟球隊會合。根據布雷克本人透露，這是他第3次代表成人國家隊出賽，上一次是2019年12強，加拿大被分在A組，中華隊則在C組，兩隊有機會在複賽於美國交手，當被問到最期待跟中華隊的哪位球員對決時，布雷克笑說絕對是陳傑憲，「因為在統一獅就是隊友，於經典賽這種舞台上投打對決，應該會蠻有趣的。」