統一獅今日舉行開訓儀式，陳傑憲受訪時提到休賽季計畫，是改善身體素質，透過InBody測量，目前體重來到80公斤、肌肉量高達41公斤，等於身體有一半都是肌肉，陳傑憲也笑說，現在的體態是自己「從來沒看過」的數字，期許將強化後的身體素質，轉化成更強勁的擊球表現。陳傑憲2025度過疲勞的一年，敬業的他休賽季把目標放在身體素質上，「自曝希望透過重量訓練，讓體態變得比較不一樣。」今日開訓儀式上，陳傑憲本人變得更為精實，還有人問說球衣是不是小了一個尺寸。陳傑憲透露，近期重訓重量都有突破，擊球感覺也不錯，「測量InBody最準，有看到體重80公斤、肌肉量41公斤時，連自己也嚇一跳，這是我以前沒有過的數字，看到會覺得努力真的有收穫。」實際上，剛開始認真想改變體態時，陳傑憲其實一度遇到撞牆期，覺得訓練有些疲勞，但參與中華隊集訓，看見隊友們面臨高強度的訓練，都很積極投入，讓他自己也意識到要趕快跟上隊友步調。「目前肌肉量約增加1至2公斤，希望可以轉化到打擊表現上，我不是要追求全壘打，而是希望打出去的球更強勁、更有爆發力。」由於自己改善體態，陳傑憲也表示自己今年特別觀察統一獅隊友們的體態，看到大家都把自己維持得很好，甚至有不少人都變壯了，「迦恩、丞齡身體條件提升明顯，大家有看到泓弦嗎？他也變超壯的。」陳傑憲欣慰地說，感受到球隊這1、2年氛圍變得不一樣。「大家都清楚身為職業球員該做什麼，包括飲食、訓練與態度，這就是職業選手該做的事情。」