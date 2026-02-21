我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台美混血球星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）今日透過影片與台灣球迷打招呼，他確定2月27日加入中華隊訓練。（圖／挺悍運動行銷提供）

統一獅今（21）日在台南棒球場舉行開訓典禮，陳傑憲除連4年蟬聯統一獅隊長，接下來的重要任務，也將率領中華隊征戰3月初到來的經典賽。稍早受訪時，陳傑憲也跟媒體聊到，即將提早2月27日跟中華隊會合的混血重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long），有特別關注到他春訓首日就敲出首安，「我有看到影片，他揮棒好漂亮！」陳傑憲聊到經典賽備賽進度，對兩名台美混血好手「龍仔」Jonathon Long與「費仔」Stuart Fairchild將提早來台會合一事，直言相當期待，同時也喊話，希望旅外球員都能在台灣先行集結，一起出發日本。「不只是他們，我也很希望旅外選手都能先到台灣，再跟大家一起飛出去。」陳傑憲認為，若能在出國前短暫相聚一兩天，是很棒的安排，雖然只在台灣待一天，但是很有意義，「如果直接飛到宮崎，因為過幾天就要比賽了，大家心態上可能都已經進入備戰、調整自己的狀態，不太會在意身邊的人。」陳傑憲也分享稍早開訓儀式前，滑手機有看到「龍仔」在美國春訓首日就敲出安打，「他揮棒真的好漂亮。」隨後陳傑憲也笑說，每次參加中華隊，跟眾多好手一起訓練，就會激勵更好的自己，是難得且珍貴的機會，「像是看到吉力（吉力吉撈．鞏冠）、育成等人揮棒，不論是打擊初速、Power上，都展現出很高的水準。」龍仔昨日透過經紀公司宣布，將於2月2日提早抵台，雖然礙於規定無法出賽，但會加入球隊一起訓練，龍仔還特別拍攝影片向台灣球迷喊話，「我很榮幸代表台灣參加經典賽，期待先抵達台灣加入球隊訓練。我第一次加入球隊訓練，是在2月27日台北大巨蛋，也很期待在那邊見到所有熱情的球迷，我們很快就會見面！」