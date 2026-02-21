我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅今（21）日於台南棒球場舉行開訓典禮，球團總經理蘇泰安致詞時突然透露2位洋投喬登、布雷克將代表加拿大出戰經典賽，隨後受訪時解釋過程，是過年時突然收到訊息，球團基於尊重選手意願，會放行參賽，但蘇泰安也強調會設立投球數等相關規定，希望他平安回歸統一獅。由於加拿大30人名單有球員退賽，布雷克過年時間收到消息，獲得遞補進國家隊資格，同時與統一師球團保持聯繫。蘇泰安表示，統一獅會尊重選手意願，同意放行布雷克參戰，過幾天就會跟新洋投喬登一起去國家隊報到。蘇泰安隨後也解釋，證實過年階段收到消息，跟布雷克本人有經過充分討論，「因為球員個人意願很高，希望可以代表國家征戰經典賽，我們也會放行。因為這是個人榮耀，球團部分會比照喬登設立球數限制，希望他打完後快點回歸球隊，然後保持健康不要受傷。」根據布雷克本人告知，這是他生涯第3次披上加拿大一級成人國家隊戰袍，上一次是2019年世界棒球12強賽。本屆經典賽加拿大隊分在A組，同組對手包括波多黎各、古巴、巴拿馬與哥倫比亞，布雷克、喬登過幾天就會飛往美洲跟球隊會合。