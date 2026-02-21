我是廣告 請繼續往下閱讀

YouTuber「老高」今（21） 日被爆出逃稅！老高日前從新加坡返回中國探親，經查扣稅務發現疑似違法獲利577萬美元（約新台幣1.8億元）問題，遭拘留大連機場、開出高達4.15億元人民幣（約新台幣18億元）的罰單，引發各界譁然。對此，網上流傳出2派說法，有網友依據中國當局罰單形式差別，質疑「老高逃稅事件」真實性。2021年，老高帶著老婆小茉從日本移居新加坡，當時外界認為，此舉與稅務規劃有關，由於新加坡個人所得稅最高稅率僅22%，遠低於日本的45%，怎料此次逃稅傳言因老高與小茉回中國探親時，一入境被大連稅務機關扣留，引爆風波。從網上流傳出的罰單顯示，老高經查明疑似從2014年至今，透過YouTube平台不當獲利577萬美元（約新台幣1.8億），「並逃避繳納巨額稅款」，老高被罰必須於下月31日前繳清新台幣18億元，否則加處罰款會按每日遞增。「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道訂閱數已累積672萬，老高擁有極強的「說故事」能力、與老婆小茉互動有趣、選題讓觀眾產生興趣，掌握演算法邏輯以及提供「情緒價值」，每集影片觀看數近乎超過200萬，影響力十足。「老高與小茉」去年10月因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌而停止拍片近3個月，直到上月30日才回歸拍片，當時老高罕見未露臉，只憑聲音講述，顯得格外落寞，也讓粉絲好奇小茉去哪了？乃至於出現2人離婚傳言，至今真實狀況不得而知。