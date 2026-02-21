我是廣告 請繼續往下閱讀

中職傳統強權統一獅今（21）日大年初五，於台南棒球場舉行開訓典禮，領隊蘇泰安受訪時透露，團隊談薪進度已接近尾聲，目前完成度約9成，球隊去年雖為奪下年度總冠軍，但整體仍肯定打入季後賽的成績，調薪幅度預計落在8%以上。至於賽程安排，新球季在台東也有2場比賽，主因跟即將引退的傳奇球星陳鏞基有關，「他希望可以在最後一季回到家鄉打球，我們當然尊重、也全力安排。」「我們這5年來，有季冠軍也有總冠軍，去年大致維持這樣的實力，球團還是給予肯定。」統一獅上季連續2年奪下上半季冠軍，可惜止步於季後挑戰賽，但球團仍肯定近年穩定成績，尤其是近5年成為季後賽強權之一，蘇泰安表示，「這其實也是不簡單的事情。」統一獅新球季主場將以亞太棒球場為主，蘇泰安受訪時也透露，一整季有48場比賽安排在亞太，台北大巨蛋則是上、下半季各3場，一共6場，另有台東2場、嘉義4場，原本每年例行舉辦賽事的花蓮，因今年當地舉辦國際青少年運動會撞期，暫未排入職棒場次。關於台東2場賽事，蘇泰安指出，主因是陣中傳奇球星陳鏞基迎來生涯最後一季，他有提到希望回到故鄉打球，球團尊重他的想法，特別安排台東賽事，此外，陳鏞基也表達希望成為首位在亞太棒球場舉行引退儀式的球員，球團目前也朝此方向規劃。至於未來是否全力續留陳鏞基轉任教練，蘇泰安表示目前仍專注在他做為球員的發展，但也提到教職是未來很期待的合作方向，「像開訓跟胡金龍聊，他也很享受教練職位。」