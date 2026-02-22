我是廣告 請繼續往下閱讀

▲荷蘭隊在2013、2017年連續兩屆闖進四強，成為WBC最大黑馬之一。（圖／取自WBSC X）

▲WBC經典賽捷克隊由消防員、老師與分析師組成的「斜槓軍團」，憑藉著對棒球的純粹熱愛與頑強鬥志，不僅贏得了對手的敬重，更成功取得了2026年經典賽的參賽資格。（圖／取自捷克國家隊社群帳號）

在過去的刻板印象中，棒球幾乎是專屬於美洲與亞洲的運動。攤開世界棒球經典賽（WBC）的奪冠歷史，日本、美國與多明尼加包辦了前五屆的冠軍獎盃。然而，隨著賽事版圖的擴張與大聯盟全球化推廣的發酵，一股不容小覷的新勢力正在這片被足球長期統治的大陸上悄悄生根。透過WBC的舞台，我們驚訝地發現，歐洲棒球早已脫離了「陪榜」的層級，甚至開始具備威脅傳統強權的實力。提到歐洲棒球，絕對不能忽視荷蘭與義大利這兩支長年征戰國際賽的先驅。荷蘭隊更是WBC大黑馬，他們在2013年與2017年連續兩屆殺入四強，震驚了全世界。荷蘭隊的成功，很大程度歸功於他們位於加勒比海的海外屬地（如古拉索與阿魯巴），這些地區為大聯盟輸出了無數頂尖游擊手與重砲，加上荷蘭本土擁有發展完善的歐洲最高層級棒球聯賽（Hoofdklasse），造就了這支橘色大軍的強大底蘊。義大利則走出了另一條獨特的建軍路線。利用WBC寬鬆的血統認定規則，義大利棒協長期招募具有義大利血統的美國職棒球員助陣。在2023年的第五屆經典賽中，由大聯盟傳奇捕手皮亞薩（Mike Piazza）擔任總教練，率領陣中包含佛列契（David Fletcher）等美職好手的義大利國家隊，成功從強敵環伺的預賽中脫穎而出闖進八強。這不僅提升了義大利國內對棒球的關注，也為當地的青棒發展注入了強心針。如果說荷蘭與義大利是靠著海外戰力加持，那麼英國與捷克在2023年WBC的表現，則是歐洲棒球潛力全面爆發的最佳證明。英國隊在2023年首度打進WBC會內賽，賽前被視為同組實力最弱的球隊，卻在預賽中爆冷以7：5擊敗了中南美洲勁旅哥倫比亞，拿下隊史經典賽首勝，這場勝利不僅讓英國隊直接取得2026年會內賽的門票，陣中大物新秀福特（Harry Ford）的活躍表現，更讓英國媒體罕見地大篇幅報導了這項「美式運動」。而捷克隊的故事更是歐洲棒球最純粹的勵志篇章。這支由本土業餘球員組成的國家隊，全憑著國內聯賽的磨練，不僅在會內賽擊敗中國隊，更在對戰日本與韓國時展現出極高的戰術素養與防守安定感。捷克隊的崛起證明了，即使沒有大聯盟球星助陣，歐洲本土的棒球訓練系統也已經具備了站上世界舞台的競爭力。歐洲棒球版圖的擴張，背後離不開美國職棒大聯盟（MLB）的戰略佈局。自2019年起，大聯盟首度將海外例行賽搬到英國倫敦舉辦，隨後幾年的「倫敦海外賽」都吸引了爆滿的歐洲球迷進場。這些頂級商業賽事成功在歐洲播下了棒球的種子，而WBC則提供了一個讓各國凝聚民族情感、驗證發展成果的最佳驗收舞台。當2026年第六屆世界棒球經典賽即將在3月點燃戰火時，傳統的美亞強權將面臨更嚴峻的挑戰。歐洲球隊已經不再是過去那個只要派出二線投手就能輕鬆過關的對手。隨著轉播科技的普及與基層棒球在歐洲各國的扎根，棒球這項運動，正以前所未有的速度，在全球版圖上劃出全新的疆界。