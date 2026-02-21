我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅今（21）日於台南棒球場舉行開訓典禮，宣布陳傑憲連續4年擔任隊長，他則欽點37歲日籍強投高塩將樹就任投手部門副隊長，高塩將樹受訪時效說，「一開始聽到以為大家在開玩笑。」對於新球季成為領導者身分，高塩將樹坦言還沒有太多感覺，但會特別注意隊上的年輕投手。高塩將樹今年目標寫下身體健康，球隊目標則是總冠軍，然而他還多出一個身分，就是統一獅投手部門副隊長，這還是經由「隊魂」陳傑憲親自點名，希望高塩將樹成為投手中的領袖，「聽到的時候，以為大家在開玩笑，因為有聽到說要投票，結果最後感覺是自動決定。」高塩將樹坦言，因為球季還沒開始，現在還沒有太多感覺，「沒有特別多想法，年紀比較大的球員我不擔心，剛進來的選手的話，他們還有學生的感覺，我看到、聽到的話會注意一下。」回顧去年球季，高塩將樹最終在休息區見證統一獅遭到逆轉無緣闖入台灣大賽，他希望全隊都記得那個不甘心的時刻，「去年已經過去了，今年10月13日結束後，先休息一陣子，現在有全新開始的感覺。我想說，大家都不要忘記10月13日不開心、不甘心的情緒。」