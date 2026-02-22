我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年將挑戰衛冕。隨著賽事轉播全面轉向串流平台，日本球迷若想觀看大谷、山本由伸與國家隊出賽，必須透過付費訂閱服務收看。（圖／美聯社／達志影像）

對於準備迎接2026年世界棒球經典賽(WBC)的球迷來說，今年賽場外發生了一件比場內勝負更具顛覆性的事件。主辦單位大聯盟(MLB)打破了過去5屆的傳統，宣布將2026年WBC日本地區全部47場賽事的「獨家轉播權」授予影音串流巨擘Netflix。這項決策正式宣告，擁有大谷翔平領軍、挑戰衛冕冠軍的日本武士隊賽事，將首度從日本的免費無線電視台消失。這不僅是一場收視習慣的革命，更是一堂活生生的全球串流經濟學實戰課。過去，頂級體育賽事是傳統有線電視與無線電視台的最後堡壘。傳統電視台依靠轉播球賽賺取龐大廣告費，但Netflix的商業邏輯完全不同。對於市值數千億美元的串流平台而言，斥資天價(據外電報導約合9800萬美元)買下單一國家的賽事轉播權，著眼的並非比賽期間的廣告收益，而是「訂閱戶的獲取與留存」。Netflix面臨全球訂戶成長放緩的挑戰，將目光轉向了黏著度極高的「即時體育賽事」。從跨足WWE摔角、NFL聖誕大戰，到這次拿下日本WBC獨家轉播，Netflix的策略很明確，就是利用國民級別的體育盛事作為「誘餌」，強迫那些原本不看美劇或電影的傳統球迷，為了看大谷翔平與日本隊而掏錢訂閱。只要有一部分人在賽事結束後忘記退訂，或是被平台上的其他內容吸引而留下來，這筆高昂的轉播權利金就值回票價。不過，這種將頂級賽事鎖進「付費訂閱牆」的行為，在日本國內引發了被媒體形容為「黑船來襲」的巨大反彈。過去的WBC，無論是老人家或平常不看棒球的「一日球迷」，只要打開電視就能免費參與這場國家級的祭典，2023年決賽甚至在日本創下驚人的收視率。如今轉播門檻從「按遙控器」變成「綁定信用卡訂閱串流」，日本棒球界與輿論開始擔憂，這會將習慣看免費電視的年長者與非核心球迷拒於門外。日本職棒(NPB)內部甚至傳出憂患意識，擔心缺乏免費的大眾曝光，將導致棒球運動在日本的普及率與青少年的參與度長期下滑，這種「平台收益」與「體育公共化」之間的矛盾，正是串流經濟學中最難解的社會責任課題。面對排山倒海的壓力，Netflix在2026年2月迅速展開了在地化的危機處理與商業妥協。首先，平台針對日本市場祭出了為期1個月的「首月498日圓」破盤降價促銷，試圖降低球迷的付費痛感。更具戰略意義的是，Netflix宣布與日本地方政府及商業設施合作，在全國約150個地點舉辦「公共觀賞(公播)」活動。這些地點並非隨機挑選，而是精準綁定入選本屆日本隊30人名單球員的故鄉(例如投手大勢的兵庫縣多可町、外野手鈴木誠也的東京都荒川區)。透過將轉播權下放到地方實體空間，Netflix不僅安撫了無法訂閱平台的民眾，還變相創造了另一種社群行銷模式，將原本可能引發的公關危機，轉化為全日本的線下棒球派對。