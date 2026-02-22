隨著2026年NBA選秀大會日期漸近，聯盟30支球隊正摩拳擦掌，準備挑選出色的球員。本屆新秀被公認為近年來罕見的「選秀大年」，有皮特森（Darryn Peterson）、迪班薩（AJ Dybantsa）和小布瑟（Cameron Boozer）等潛力新星。根據 ESPN 名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）引述一名聯盟高層的話指出，若本屆的狀元籤可公開拍賣，其價值將高達1億美元（約合新台幣31.5億元）。這份天價估值反映了 2026 梯次極其驚人的天賦深度，以及新秀合約在當前薪資結構下的高性價比。
三大準狀元之爭 得分機器與全能長人
目前選秀預測主要由三位潛力新星領跑，他們各自展現了成為球隊基石的特質，效力於堪薩斯捷鷹隊的19歲、198公分後衛皮特森被譽為本屆最強的純得分手，場均貢獻20 分且投籃效率極高。然而，他在大學賽季頻繁出現傷缺問題，其耐用性將是NBA各球隊制服組在考量狀元人選時的主要評估點。
效力於楊百翰大學美洲獅隊19歲、206公分鋒線迪班薩目前以場均24.8分領跑第一級分區（Division I）。他擁有優異的攻守兩端能力與中距離穩定性，但評論家也指出，儘管個人數據華麗，其率領球隊取勝的能力仍有待在選秀前證明。
效力於杜克大學藍魔鬼隊的18歲、206公分鋒線小布瑟是前NBA球星布瑟（Carlos Boozer）之子。他場均能繳出22.8分10籃板3.9助攻的全面成績單。作為三位頂尖新秀中數據最均衡的一員，其優異的帶隊勝率被視為加分項，是追求「即戰力」與「贏球文化」球隊的首選。
選秀深度驚人 首輪潛力股雲集
除了前三順位的熱門人選外，本屆選秀的廣度也令專家興奮。後衛亞庫夫（Darius Acuff）近期曾單場狂砍49分，正強勢衝擊前五順位。此外，佛萊明斯（Kingston Flemings）與威爾森（Caleb Wilson）在大學首年的產出也展示了首輪選秀的潛力。
對於處於重建期的球隊而言，2026年選秀代表了一個成本可控且能獲得未來巨星的最佳路徑。即使無法抽中前三順位，選秀深度的優勢也意味著球隊仍有極高機率選中具備高開發潛力的基石型球員。
NBA各球隊將持續透過接下來的NCAA錦標賽以及個人試訓，對這批年輕才俊進行最後評估。
消息來源：nbaanalysis
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前選秀預測主要由三位潛力新星領跑，他們各自展現了成為球隊基石的特質，效力於堪薩斯捷鷹隊的19歲、198公分後衛皮特森被譽為本屆最強的純得分手，場均貢獻20 分且投籃效率極高。然而，他在大學賽季頻繁出現傷缺問題，其耐用性將是NBA各球隊制服組在考量狀元人選時的主要評估點。
效力於杜克大學藍魔鬼隊的18歲、206公分鋒線小布瑟是前NBA球星布瑟（Carlos Boozer）之子。他場均能繳出22.8分10籃板3.9助攻的全面成績單。作為三位頂尖新秀中數據最均衡的一員，其優異的帶隊勝率被視為加分項，是追求「即戰力」與「贏球文化」球隊的首選。
除了前三順位的熱門人選外，本屆選秀的廣度也令專家興奮。後衛亞庫夫（Darius Acuff）近期曾單場狂砍49分，正強勢衝擊前五順位。此外，佛萊明斯（Kingston Flemings）與威爾森（Caleb Wilson）在大學首年的產出也展示了首輪選秀的潛力。
對於處於重建期的球隊而言，2026年選秀代表了一個成本可控且能獲得未來巨星的最佳路徑。即使無法抽中前三順位，選秀深度的優勢也意味著球隊仍有極高機率選中具備高開發潛力的基石型球員。
NBA各球隊將持續透過接下來的NCAA錦標賽以及個人試訓，對這批年輕才俊進行最後評估。
|選手名稱
|場均得分
|特點分析
|Darryn Peterson
|20.0
|最強純得分手，但有耐用度疑慮
|AJ Dybantsa
|24.8
|聯盟得分王，具備優異兩端能力
|Cameron Boozer
|22.8
|20-10俱樂部，帶隊勝率極高
|Darius Acuff
|49.0 (單場新高)
|爆發力極強的後衛，衝擊前五順位