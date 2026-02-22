從前40場比賽的117.9，大幅優化至調整後的112.7，整體防守表現提升了5.2分

洛杉磯湖人隊在本賽季後半段展現了令人驚嘆的防守轉變。根據最新數據統計，。這一戰術調整不僅打破了對手的進攻節奏，更讓球隊的防守效率值（Defensive Rating）。而湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在這一段期間顯著提升區域聯防使用比例，同時團隊奇佳的執行力，是他們改善的主因。本季初，洛杉磯湖人隊的防守端堪稱一場災難，。對於一支以奪冠為目標的球隊來說，這無異於慢性自殺。然而，進入明星賽前的14場比賽，這支球隊卻悄悄轉了彎。他們的這場「防守大躍進」背後最核心的推動力，竟是長久以來被NBA漠視的區域聯防（Zone Defense）。根據數據統計，湖人隊在近期比賽中，，這不僅領跑全聯盟，更遠超聯盟第二名公鹿隊的10%。事實上近年NBA多支球隊開始大量使用聯防，包括邁阿密熱火、丹佛金塊，都曾在季後賽大量使用這種防守方式，用為打亂對手節奏得武器。在總教練瑞迪克的戰術體系下，湖人隊在執行區域聯防時展現了極高的紀律性。數據顯示，當湖人隊使用區域聯防時，，這一數字位居聯盟最頂尖的防守水準。湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）對此戰術調整表示高度肯定：「這給了我們完全不同的防守樣貌，讓我們有機會打亂對手節奏，並透過這種方式帶動整體的防守活力。」瑞迪克的這招「奇襲」精準地解決了湖人陣容的三大痛點：一、：湖人後衛群缺乏運動能力，在面對聯盟頂級切入者時常有力不從心之感。而透過區域聯防，球隊不再受困於頻繁的單人失守，而是透過區域內的人員及時補位，將進攻者導向特定區域，降低其效率。二、：誠如瑞迪克賽後所言，區域聯防的首要功能是「吞噬進攻時間」。對手在面對區域時，往往需要更多的傳導與試探來尋找破綻，這讓擅長轉換進攻的球隊被迫慢下來打半場，進而降低了比賽節奏。三、：在這套17.6%使用率的體系中，湖人雖然在籃下被挑戰的頻率未減，但對於外線三分球的干擾卻大幅提升。這反映在防守效率提升的5.2分上，大多數是來自於切斷對手流暢的外線傳切。儘管區域聯防效果卓越，瑞迪克在面對《Prime》採訪時仍保持清醒。他強調：「。」聯防效果卓越，但湖人教練團仍強調未來會採取混合防守策略。瑞迪克指出，球隊會根據對手特點，在盯人（Man to man）、區域聯防以及針對特定球星的包夾戰術之間靈活切換。這套區域聯防戰術不僅提升了干擾三分球投射的能力，更成為掌控比賽節奏的機制。透過在對方發動半場進攻前就完成防守佈陣，湖人隊成功減少了對手的轉換進攻機會，並強迫對手陷入長時間的單打與磨合。雖然防守端表現亮眼，但湖人隊的進攻端仍面臨傷病與磨合的挑戰。受限於傷病影響，隨著明星賽後的傷兵回歸，湖人隊主將的限時令已全數解除。在例行賽最後剩餘的28場比賽中，湖人隊能否將目前的防守優勢轉化為穩定的連勝，並在強敵環伺的西區搶下更好的季後賽種子順位，將是接下來的觀察重點。