達拉斯獨行俠隊的超級新星弗拉格（Cooper Flagg）再度證明其驚人的市場影響力。根據蘇富比（Sotheby’s）近期公佈的消息，弗拉格在NBA美國職籃（National Basketball Association）生涯首秀所穿著的球衣，已透過私人洽購以100萬美元（約合新台幣3151萬元）的天價成交。這項紀錄不僅打破了蘇富比與NBA合作以來的球衣拍賣紀錄，也再次點燃了全球收藏家對這位美國新星的狂熱。這件寫下歷史的球衣，是弗拉格於2025年10月22日對陣聖安東尼奧馬刺隊的職業生涯處女秀上半場所穿。他在該場比賽中繳出10分10籃板的雙十數據。在此之前的紀錄保持者為馬刺隊球星文班亞馬（Victor Wembanyama），其首秀球衣在2023年11月以76.2萬美元成交，如今弗拉格成功將此門檻拉升至百萬美元級別。蘇富比現代收藏品部門主管瓦赫特（Brahm Wachter）表示：「弗拉格新秀首秀球衣拍得100萬美元的結果，有力地證明了收藏家對於體育史上『真實首刻』的高度重視。」瓦赫特指出，弗拉格在市場上的定位已不單純是一名優秀球員，收藏家更看好他具備成為「美國偶像（American icon）」的潛力。除了球衣外，一張印有弗拉格首秀球衣標籤（Rookie Debut Patch）且獨一無二（1-of-1）的Topps簽名球卡也即將上市，瓦赫特預測這將成為史上最受矚目的現代球卡之一。隨著弗拉格效應發酵，蘇富比已計畫在3月17日至23日舉辦下一場NBA新秀首秀拍賣會，屆時將展出更多2025-26賽季新秀的首秀球衣。專家預期，在弗拉格百萬美元成交價的帶動下，整個新秀收藏品市場將迎來一波新的高峰。