▲對於許多季後賽希望渺茫的球隊而言，在賽季後半段選擇競爭「邊緣勝場」，與接受敗仗以提升抽籤機率並爭奪頂級潛力股相比，後者往往成為更有價值的戰略選擇。（圖／路透／達志影像）

▲進入例行賽最後三分之一賽程時，擺爛模式會變得尤為明顯。一些球隊會在交易截止日前換走具備即戰力的選手以換取未來資產。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA總裁蕭華（Adam Silver）已多次表態，聯盟正考慮升級懲處手段。（圖／美聯社／達志影像）

儘管NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟多年來致力於改革選秀制度以遏止惡意輸球，但在2026年的今日，「擺爛（Tanking）」問題依然是聯盟揮之不去的陰影。隨著猶他爵士隊在 2025-26 賽季因球員管理決定遭到聯盟罰款，再次引發外界對選秀抽籤制度如何變相「獎勵」落敗球隊的熱烈討論。NBA選秀制度設立的初衷是為了讓戰績較差的弱隊能獲得優先挑選人才的機會，進而平衡各隊實力。雖然2019年的改革已將戰績最差三隊的狀元籤機率平分至14%，試圖降低輸球的邊際效益，但在實際操作中，戰績墊底依然是獲取高順位新秀最穩妥的路徑。對於許多季後賽希望渺茫的球隊而言，在賽季後半段選擇競爭「邊緣勝場」，與接受敗仗以提升抽籤機率並爭奪頂級潛力股相比，後者往往成為更有價值的戰略選擇。進入例行賽最後三分之一賽程時，擺爛模式會變得尤為明顯。球隊往往會以「傷病管理」為由讓健康的資深球員休戰，增加發展中球員的上場時間，甚至在交易截止日前換走具備即戰力的選手以換取未來資產。這種作法雖然有助於長期重建，卻嚴重打擊了比賽的競爭競爭性與球迷的觀賽體驗。惡意輸球不僅影響現場觀賽人數，也重創了轉播收視率。對於非核心鐵粉的觀眾來說，一場充滿擺爛意圖的比賽缺乏吸引力。此外，長期處於輸球文化中也會對球員心理、更衣室動力以及自由球員的加盟意願產生負面影響。NBA總裁蕭華（Adam Silver）已多次表態，聯盟正考慮升級懲處手段。除了現有的罰金外，未來可能採取扣除選秀權等更嚴厲的制裁措施。然而，聯盟辦公室面臨的最大挑戰在於：如何界定球隊是真的處於陣容匱乏的「重建期」，還是經過精密計算後的「策略性輸球」。目前多項改革提案已在討論中，包括進一步平分抽籤機率、引入選秀順位附加賽，或是重構激勵機制讓未進入季後賽的球隊因「贏球」而非「輸球」獲得獎勵。任何結構性的變動都需經由理事會批准，並在維護競技精神與人才分配公平性之間取得平衡。