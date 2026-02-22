我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的膝蓋傷勢傳出令人擔憂的細節。前NBA美國職籃（National Basketball Association）球員、現任ESPN分析師傑佛森（Richard Jefferson）近日在播客節目中爆料，柯瑞目前受困於嚴重的膝蓋發炎與骨挫傷，疼痛程度甚至讓他「坐立難安」。這項消息不僅為柯瑞的復出之路蒙上陰影，也解釋了為何勇士球團對這位四屆冠軍核心的復出採取極度謹慎的態度。傑佛森回憶起在明星賽前三場、勇士對陣快艇的比賽中，他當時在場邊轉播，注意到柯瑞整場比賽都站著為隊友加油。傑佛森原以為這展現了極佳的領袖風範，但在賽後交談中，柯瑞卻向他透露了令人心碎的真相。「我對柯瑞說：『老兄，你整場都在站著加油，真是個好隊友。』」傑佛森說道，「但他卻對我說：『對，因為如果我坐下來，膝蓋會痛。』」這個細節揭示了柯瑞所面臨的困境——他的髕骨股骨疼痛症候群（俗稱跑者膝）已經嚴重到即使在不運動的狀態下也會感到不適。柯瑞自1月底嘗試帶傷上陣失敗後，至今已連續缺席6場比賽。儘管最初的檢查顯示結構無損，但最新的第二次MRI結果卻顯示有明顯的骨挫傷與嚴重發炎。在明星賽後的球隊練習中，柯瑞曾嘗試參與分組對抗，但最終因疼痛無法完成。勇士官方已宣布柯瑞將在3月1日接受重新評估，這意味著他最早的復出日期將延後至3月2日對陣洛杉磯快艇的比賽，但也僅止於「可能」。柯瑞的缺陣對勇士隊造成了沉重打擊。本賽季當柯瑞不在場時，勇士的戰績僅為6勝11負，進攻端明顯陷入停滯。目前勇士隊以29勝27負暫居西區第8位，在競爭激烈的西區，每一場勝負都關乎季後賽資格。柯瑞昨日接受採訪時也首度發聲：「感覺還不錯，雖然復出的進展不如我預期的快，但我認為我們正朝著正確的方向努力。目前的目標是確保在季後賽開始時我能百分之百健康。」勇士隊目前已將柯瑞的恢復視為最高優先事項，並強調不會強迫他復出。醫療專家指出，若坐姿會加劇疼痛，顯示發炎情況仍相當顯著。對於勇士隊而言，寧可忍受短期的戰績陣痛，也要確保這位 37 歲老將在賽季最關鍵的時刻能夠重返賽場。