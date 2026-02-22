我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克本賽季打出令人驚艷的開局。儘管頭號球星塔圖姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱重傷長期缺陣，且季前流失多名冠軍功臣，這支綠衫軍依然在明星賽後首戰以121：110擊倒金州勇士，目前以36勝19敗、近10戰8勝的火燙狀態高居東區第二。而隨著例行賽進入後半段，塔圖姆重返賽場的消息也傳出曙光。儘管塔圖姆本人與綠衫軍總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）皆沒公開點出具體回歸日期，不過已經有多家美媒猜測3月也許能看到他的身影。曾在塞爾提克效力、與塔圖姆私交甚篤的透納（Evan Turner），在《運動畫刊》的節目「Open Floor NBA Show」中分享了他的第一手觀察。透納表示，以他對坦圖這位「球癡」的了解，坦圖對於回到球場已經感到迫不及待。「依我認識的那位籃球員、那位好兄弟，他現在肯定心癢難耐地想回到場上。」透納在節目中大膽預測：「我認為3月1日就會看到他。畢竟他的生日是3月3日，你知道塔圖姆的，他最喜歡送給自己一份大禮。」除了前隊友的直覺預測，聯盟官方的動作也引發媒體高度關注。原定3月1日塞爾提克在主場迎戰費城76人的比賽，轉播時程突然從當地時間下午6點改成晚上8點的黃金時段，並由國家廣播公司（NBC）進行全美直播。在NBA的商業考量中，很少會無緣無故將比賽移至黃金時段，除非有重大球星復出或焦點事件。這項異動讓外界更加深信，坦圖極有可能在該場比賽迎來賽季首秀，在主場球迷面前正式宣告「少主回歸」。對此，向來口風極緊且言論充滿個人風格的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla），在被問及塔圖姆的復出日是否更近了時，給出了一個經典回應：「我從不靠『感覺』做事，我只遵循『原則』。」馬祖拉雖拒絕透露具體日期，但讚許了塔圖姆的復原進展：「他在球場上的工作強度正逐步提升，無論是重量訓練還是治療後的體能測試，他都在不斷達成目標。我們的核心目標是確保他100%健康地重回賽場。」塔圖姆本人昨日受訪時則說：「還沒有設定復出日期，我只能走一步看一步。我感覺比昨天好多了，這才是最重要的。」本季開打前，外界普遍看衰綠衫軍，主因是塔圖姆在去年季後賽對陣尼克時遭遇阿基里斯腱斷裂重傷，加上球隊與哈勒戴（Jrue Holiday）、霍福德（Al Horford）及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）分道揚鑣，陣容深度大減。然而，布朗（Jaylen Brown）挺身而出擔起領袖重擔，繳出MVP等級的表現，加上普里查（Payton Pritchard）與懷特（Derrick White）場均雙雙突破17分的火力支援，讓塞爾提克戰績始終緊咬榜首底特律活塞。即便塔圖姆能在3月如期回歸，外界預期教練團將會極度謹慎。參考杜蘭特（Kevin Durant）等球星的前例，塔圖姆復出初期預計會面臨嚴格的「上場時間限制」，且不會參加任何背靠背的比賽。值得慶幸的是，由於布朗目前的領袖角色非常穩固，塔圖姆歸隊後不需要扛起整支球隊，而是能以較小的壓力緩慢融入目前這支東區強權，為季後賽進行最後衝刺。