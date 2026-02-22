我是廣告 請繼續往下閱讀





美國職棒大聯盟春訓熱身賽上演「條紋軍」火力秀，紐約洋基當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）今日首度登場即震撼全場，單場狂轟兩支兩分砲；洋基潛力新秀瓊斯（Spencer Jones）與老將高施密特（Paul Goldschmidt）也都有火力演出，終場洋基以痛擊老虎隊。而效力於老虎的台灣怪力男則在替補上場後，首打席即敲出安打。洋基隊長賈吉今日展現恐怖的擊球狀態，3局下先逮中低角度卡特球，轟出飛行距離達的中外野大號全壘打；緊接著4局下再度「升堂」，鎖定內角高球炸裂左外野兩分砲。賈吉今日3打數2安打皆為全壘打，貢獻4分打點，擊球初速最高達。此外，洋基潛力新秀瓊斯也擊出初速高達的陽春砲，老將高施密特亦繳出3打數2安打、2打點的優異成績，共同堆疊洋基的20分火網。老虎隊方面，即將代表台灣參加經典賽的於 5 局下替補防守三壘。他在6局上的首打席立刻把握機會，擊出三壘方向滾地安打；雖然8局上第二打席出局且守備端發生1次失誤，但首戰即有安打進帳仍展現穩定打擊手感。相較之下，老虎隊陣中將代表南韓出戰經典賽的國手則還在調整狀態。前韓職救援王今日後援0.2局遭砲擊，被敲出4支安打（含2轟）失掉4分，防禦率大幅飆高；而另一位南韓混血好手瓊斯（Jahmai Jones）今日則是2打數掛零，選到 1 次保送。隨著春訓進入實戰期，各國經典賽國手皆在摸索最佳手感。除了今日敲安的李灝宇外，台灣隊幾位旅美投手也都在首戰中進行測試與修正。隨著國際賽腳步逼近，無論是今日敲安的李灝宇，或是還在修正投球細節的林昱珉、林維恩、莊陳仲敖，這群旅美好手皆在利用春訓最後機會提升強度，力求以最佳姿態披上國家隊戰袍。