我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（22）日在主場迎戰沙加緬度國王，這場比賽不僅是兩隊隊史第200次交鋒，更成為馬刺天才中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）寫下紀錄的歷史時刻。馬刺全場火力全開，最終以139：122輕取國王，豪取8連勝，穩坐西區第二；反觀傷兵滿營的國王則陷入無盡深淵，慘吞16連敗持續刷新隊史最長連敗紀錄。馬刺一哥文班亞馬此役展現全能身手，出賽不到四節便繳出28分、15籃板、6助攻及4阻攻的驚人數據。他在本場比賽達成了一項重要里程碑，生涯總阻攻數正式超越傳奇保爾茨（Billy Paultz），升至馬刺隊史第五位。目前在他前面的僅剩鄧肯（Tim Duncan）、大衛·羅賓森（David Robinson）等傳奇巨星。馬刺除了文班亞馬外，團隊進攻極其流暢，全隊6人得分上雙。新秀卡斯特（Stephon Castle）貢獻18分、8籃板，福克斯（De'Aaron Fox）面對老東家也高效砍下18分。馬刺成為本賽季西區第二支達成40勝的球隊。相對於馬刺的順風順水，國王隊則正經歷隊史最黑暗的一段時期。球隊日前才宣布前鋒亨特（De'Andre Hunter）因眼部手術賽季報銷，加上先前的拉文（Zach LaVine）和小薩博尼斯（Domantas Sabonis），國王已有三名核心球員確定本季不再出賽。儘管德羅展（DeMar DeRozan）依然奮力砍下20分，但仍難掩球隊整體的頹勢。「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）此役手感依舊冰冷，全場9投僅3中得到7分，還出現5次失誤，下半場更一度在場上情緒失控領到技術犯規。比賽首節馬刺便打出11：0的夢幻開局，雖然國王在德羅展與穆雷（Keegan Murray）的帶領下幾度反超比分，但馬刺在第二、三節皆能維持單節超過30分的高效率輸出，逐步掌握比賽主導權。進入第四節，馬刺在短短4分鐘內打出19：9的攻勢，將領先優勢擴大至20分以上，比賽提前失去懸念進入垃圾時間。最終馬刺以17分之差輕鬆過關，繼續向西區龍頭挺進。