我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在交易大限後迎來補強，明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的首秀表現持續引發熱議。勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今日受訪時，對這位「獨角獸」的到來感到無比興奮，認為其獨特的打法將為勇士體系注入前所未有的元素。談到波爾辛吉斯帶來的改變，庫里表示：「這令人興奮，因為我們以前從未擁有過這樣的技能組合——一個身高 7 呎、進攻意識極強的選手。就算讓他單打，他也能找到不錯的投籃機會或者得分，他是一位能吸引防守注意力的球員。」柯瑞進一步指出，擁有這種等級的長人，能大幅減輕外圍射手的壓力，並期待達成化學反應：「我希望我們能在本賽季最後這段時期裡一起打出一段精彩的配合，這樣我們就能在季後賽前建立起一些默契。」波爾辛吉斯在勇士的首場出賽確實展現了其價值。在該場比賽中，他出賽17分鐘高效貢獻了，且三分線外。其表現不僅證明了傷癒後的體能狀態，也顯示有他在勇士的進攻空間更為廣闊。這種能拉開空間的7尺長人，讓勇士這種以「外線投射」為主要打法的球隊變得更加難以防守。隨著柯瑞與波爾辛吉斯兩大核心逐漸回歸，完整體的勇士可謂不容小覷。