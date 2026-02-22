我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老高今日發文澄清謠言，並祝大家新年六六大順。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）

▲處罰書上寫道違法行為人是高XX，但老高本名根本不姓高。（圖／翻攝自X＠劉正博士@mokoocn）

YouTube頻道「老高與小茉」坐擁672萬人訂閱，一舉一動都備受關注，昨（21）日網路上傳出老高遭追討約新台幣18億元的逃稅罰款處罰書，引發熱議，但處罰書上寫道「違法行為人是高XX」，不少老粉絲一眼就看出有假，因為老高過往早在影片中提過，自己本名根本不姓高。今日老高也在YouTube頻道發文，淡定表示：「網絡上出現關於本人離婚、被罰款等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好」。老高遭判罰約新台幣18億元的處罰書在網路上流傳，老高今日發文澄清，「網絡上出現關於本人『離婚』、『被罰款』等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。 感謝大家的關心，我們很好。今天是初六，在此祝大家六六大順、一順百順、萬事皆順」，否認所有不實謠言。而早在老高發文以前，許多頻道的老粉絲早就看出端倪，一眼就認出處罰書根本是假的，因為老高本名其實不姓高。他在頻道創立初期就曾分享過自己為何自稱老高，是因為他一開始當遊戲實況主時，網名為「Godspeed」，當時有不少粉絲就直接稱呼他為「老高」，他也因此習慣這個綽號，後來才繼續沿用。之後老高不打遊戲，專心改當知識型YouTuber與小茉一起拍影片後，他才把原先名為「KUAIZERO」頻道改成現在的「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，讓後來追蹤他的粉絲誤以為他真的姓高。至於老高與小茉的真實本名，兩人都沒公開過，主要是為了保護個人隱私。