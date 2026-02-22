我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭今（22）日作客麥迪遜廣場花園挑戰紐約尼克，儘管頭號球星杜蘭特（Kevin Durant）狂飆30分，且火箭一度在第三節手握18分領先優勢，卻在末節防線崩潰。尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）在關鍵時刻接管比賽，率隊完成驚天逆轉，最終火箭以106：108惜敗，尼克則靠這場勝利重返東區第三。火箭今日開賽稍顯被動，首節一度落後9分，但在第二節展開反擊，申京（Alperen Sengun）單節4投全中灌進10分，率隊在上半場結束時以54：53逆轉戰局。第三節火箭火力全開，單節轟下37分，一度取得93：75、多達18分的領先，看起來勝券在握。然而，進入第四節後局勢風雲變色。尼克雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）與阿奴諾比（OG Anunoby）頻頻衝擊籃筐，唐斯甚至在史密斯（Jabari Smith Jr.）頭上上演殘暴隔扣，燃起尼克反攻氣勢。布朗森在比賽末段連續單打得手，帶領尼克打出一波高潮追平比分，更在最後關頭投進高難度中距離反超比分。比賽最後1分鐘陷入白熱化，火箭申京發生關鍵傳球失誤，隨後杜蘭特被裁判吹罰進攻犯規，火箭教練團動用挑戰權卻維持原判，讓情勢轉向尼克。讀秒階段，尼克阿奴諾比兩罰全中鞏固優勢，杜蘭特雖隨即投進續命三分，但最後一擊的壓哨絕殺三分彈框而出，火箭終場以2分之差飲恨。此役火箭除了杜蘭特拿下30分、史密斯貢獻21分外，申京也有16分、6助攻、3阻攻的表現。然而，第二節傷退的泰特（Jae'Sean Tate）經初步診斷為右膝扭傷，讓原先就缺少范弗利特（Fred VanVleet）與亞當斯（Steven Adams）的火箭戰力雪上加霜。尼克方面，唐斯豪取全隊最高的25分、7籃板，阿奴諾比貢獻20分、4抄截。布朗森雖然上半場手感冰冷、僅得2分，但下半場找回準星，全場拿下20分、6助攻，包括致勝的關鍵中距離，助尼克成功反超騎士隊，重新奪回東區第三的寶座。