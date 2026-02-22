我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA邁阿密熱火今日在主場迎戰曼非斯灰熊，。熱火隊全場進攻多點開花，全隊送出36次助攻，儘管發生18次失誤，仍靠著強大的火力壓制對手，讓灰熊隊在近14場比賽中吞下第11敗。威金斯在第三節初期的一次上籃得分，正式讓他的生涯總得分突破15000分大關，成為現役球員中極具代表性的得分手。除了威金斯的強勢表現，熱火隊後衛N.鮑威爾（Norman Powell）同樣手感火熱，全場16投10中攻下25分，雖然罰球線上7投僅2中略顯低迷，但他在外線挹注了3記三分球。其他球員部分，明星中鋒B.阿德巴約（Bam Adebayo）貢獻13分，新秀中鋒K.維爾（Kel'el Ware）則繳出11分、15籃板的雙十數據，替補席上的K.賈庫修尼斯（Kasparas Jakucionis）與J.哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）也各得12分。曼非斯灰熊此役依然深陷傷兵泥淖，頭號球星J.莫蘭特（Ja Morant）因左肘扭傷連續第13場缺陣，此外包括S.阿爾達馬（Santi Aldama）、C.考沃德（Cedric Coward）及K.安德森（Kyle Anderson）皆因膝傷掛休。儘管如此，灰熊隊小將G.傑克森（GG Jackson）仍攻下賽季新高的28分，J.威爾斯（Jaylen Wells）也有25分進帳。然而，在第四節終了前1分19秒，勝負已定的情況下，灰熊隊S.皮朋二世（Scotty Pippen Jr.）突然衝向熱火隊M.加德納（Myron Gardner）並在第一排觀眾席附近推搡對方，兩人隨即倒地扭打，最終雙雙遭到驅逐出場，為比賽留下火爆插曲。雙方在上半場戰況膠著，熱火隊僅領先5分，灰熊隊憑藉單節9記三分球緊咬比分。然而易籃後，熱火隊在第三節發動猛攻，單節打出39：26的攻勢徹底拉開比分。鮑威爾與賈庫修尼斯在該節合力砍下18分，隨著哈克斯在第三節末的一記擦板投籃命中，熱火隊取得109：89的20分領先優勢，也讓第四節提前進入垃圾時間。熱火隊此役獲勝後，雖然缺少了因病缺席的D.米契爾（Davion Mitchell）與背傷困擾的N.約維奇（Nikola Jovic），仍靠著團隊籃球穩住陣腳。