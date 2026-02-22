百萬YTR老高與小茉近期風波不斷。昨（21）日外傳老高入境中國時，疑因逃稅遭追罰約18億元新台幣，甚至頻頻傳出兩人已經離婚的震撼彈。對此，「老高與小茉」頻道也發文表示，「近日，網絡上出現關於本人離婚、被罰款等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。」然而，外界不禁好奇，老高與小茉究竟有沒有結婚，小茉在過去的影片中曾幽默表示，兩人是在日本登記結婚，等於是她在中國還是單身。
過去就時不時有老高和小茉沒結婚、或是已經離婚的消息，不管是更新頻道、沒更新頻道，或是影片裡只有老高聲音，但是沒有小茉出現，就足以出現謠言滿天飛。小茉在先前在影片曾分享，她表示和老高兩人長年定居日本與新加坡，當初只有在日本登記結婚，並未回中國辦理手續。當時小茉直言：「我在國內的身分證或是戶口本上，我還是單身耶，未婚。」老高則幽默配合接話：「是嗎？那你們（指粉絲）還有機會。」當時就有粉絲留言指出，夫妻倆異口同聲開玩笑，感情是真的好。
停更惹猜疑 移居新加坡成逃稅傳言揣測來源
回顧整起風波的時間脈絡，其實從去年底就已埋下伏筆。「老高與小茉」2025年10月因愛犬「力氣」罹患淋巴癌而全面停更近3個月，直到1月30日才宣告回歸。不過當時回歸的影片中，老高罕見未露臉，只有獻聲拍片，引發粉絲擔憂與揣測小茉的去向。
緊接著在昨（21）日，網上突然流出一張中國大連市的「行政處罰決定書」，內容直指一名現居新加坡的44歲高姓男子，自2014年11月至2026年1月間，違法翻牆在YouTube創建內容，總收入約1.8億元新台幣，遭依規定重罰約18億元新台幣，更傳出該男子一入境大連就被扣留。巧合的是，老高夫婦確實在2021年從日本移居個人所得稅率較低的新加坡，種種巧合讓外界將矛頭直指老高。
官方68字闢謠駁斥 全是惡意捏造
面對逃稅拘留機場、離婚傳言，「老高與小茉」YouTube官方頻道以68字強調是嚴重失實消息，「近日，網絡上出現關於本人離婚、被罰款等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。感謝大家的關心，我們很好。今天是初六，在此祝大家：六六大順、一順百順、萬事皆順。」
「老高與小茉」向來以極強的說故事能力與夫妻間有趣的互動圈粉無數，每支影片幾乎都能輕鬆突破200萬觀看。如今兩人親自出面駁斥謠言，也讓一路支持他們的百萬粉絲放下了心中的大石頭。
