我是廣告 請繼續往下閱讀

韓裔大聯盟級強投唐寧（Dane Dunning），休賽季以小聯盟約加盟西雅圖水手，春訓昨戰獲得先發機會，繳出1.2局無失分內容，調整狀況不俗，他本次將披上韓國隊戰袍出戰WBC經典賽，有望對決中華隊，他接受韓媒訪問時，也表達征戰WBC期待，同時談到有機會對決大谷翔平等一線巨星感想。現年31歲的唐寧擁有5年大聯盟資歷，曾於2023年於遊騎兵成為先發輪值一員投滿整季，先發32場拿下12勝7敗、防禦率3.70成績，但近年因傷導致身手下滑，本季先後效力遊騎兵、勇士，總計出賽12場、防禦率高達6.97，ERA+僅有58，休賽季與水手簽下小聯盟約，爭取重返大聯盟機會。唐寧昨戰賽後接受多家韓國媒體訪問，對參戰經典賽表達期待，不只是因為他的母親為韓國人，更對於自己血液裡流著韓國血統感到驕傲，「能在WBC這種國際大賽投球，對我的職業生涯很有幫助。能在世界舞台展現球技，本身就是一件很酷的事情。」隨後唐寧也分享，前段時間已經事先收到韓國隊寄給他的國家隊球衣，他馬上穿上後跟母親視訊，後者一度感動到眼眶濕潤，兩人對於這個時得紀念的時刻都很感動。韓國C組預賽最強對手無疑是日本，陣中有多達9名大聯盟球星級球員坐鎮，唐寧是投手中少數具有豐富面對大聯盟打者經驗的投手，當被問到有可能面對大谷翔平時，唐寧大讚大谷是世界級球星，但也表達出自信，「他是當今最強打者之一，但在棒球這項運動中，即使是名人堂打者，10次打擊也有7次會出局。我過去曾對過他很多次，我知道如何應對。」韓國經典賽因多位主力投手傷退，韓國屆時面對潛在的晉級戰交手中華隊，也有可能推派唐寧先發，唐寧指出，自己去年球季因傷一度休戰，投球表現也不盡理想，不論是對到誰都希望投出好表現，證明自己的身手。