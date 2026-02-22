效力於福岡軟銀鷹隊的台灣強投徐若熙，今（22）日在宮崎春訓基地進行回台前的最後一次實戰投打（Live BP）。面對軟銀B組打者，徐若熙主投2局表現漸入佳境，不僅最快球速回升至149公里，更展現優異的控球。他將於24日隨軟銀回台灣參加台日交流賽。日媒透露，徐若熙將會在26日迎來軟銀首秀，對手正是經典賽中華隊。
實戰練投飆2K、最快球速149 徐若熙：開訓以來最佳
徐若熙在春訓初期狀態一度起伏，11日的練投曾被擊出較多安打，隨即開始微調投球的動作。今日再度站上投手丘，首局便展現宰制力，連續讓3名打者空手而歸，包含2次三振；第2局雖被敲出3支安打，但球威與進壘點明顯都有提升。
這次的實戰投打徐若熙最快球速來到149公里，雖然離他在味全龍時期驚人的158公里還有點差距，但徐若熙賽後滿意地表示：「這應該是開訓以來表現最好的一次，無論是球的高度還是進壘角度都能隨心所欲地控制。雖然只是微調，但投球感覺變得非常好。」
軟銀、經典賽比賽球切換自如 預計26日迎軟銀首秀
為了維持手感，徐若熙今日並未刻意使用經典賽比賽球，而是採用日職的官方用球。對此他笑著表示：「不管使用哪種球，其實感覺差異不大，沒有什麼違和感。」
徐若熙在休賽季引發日美職棒搶人大戰後，最終與軟銀簽下3年總額約15億日圓的大型合約。徐若熙預計於24日隨隊回台，參加軟銀與中華隊的交流賽。根據《西日本新聞》報導指出，徐若熙預計將在26日的比賽中，迎來穿上軟銀球衣後的實戰首秀，對手正是他的中華隊隊友。
中華隊最強右腕即將歸位 徐若熙：準備好了
隨著強納森‧龍（Jonathon Long）傷情傳出有驚無險的好消息，加上徐若熙在日本春訓回溫的狀態，中華隊的戰力缺角正逐步補齊。徐若熙堅定地表示：「對於正式實戰我很有信心，隨時都準備好了。」
消息來源：《西日本新聞》、《體育報知》
我是廣告 請繼續往下閱讀
徐若熙在春訓初期狀態一度起伏，11日的練投曾被擊出較多安打，隨即開始微調投球的動作。今日再度站上投手丘，首局便展現宰制力，連續讓3名打者空手而歸，包含2次三振；第2局雖被敲出3支安打，但球威與進壘點明顯都有提升。
這次的實戰投打徐若熙最快球速來到149公里，雖然離他在味全龍時期驚人的158公里還有點差距，但徐若熙賽後滿意地表示：「這應該是開訓以來表現最好的一次，無論是球的高度還是進壘角度都能隨心所欲地控制。雖然只是微調，但投球感覺變得非常好。」
軟銀、經典賽比賽球切換自如 預計26日迎軟銀首秀
為了維持手感，徐若熙今日並未刻意使用經典賽比賽球，而是採用日職的官方用球。對此他笑著表示：「不管使用哪種球，其實感覺差異不大，沒有什麼違和感。」
徐若熙在休賽季引發日美職棒搶人大戰後，最終與軟銀簽下3年總額約15億日圓的大型合約。徐若熙預計於24日隨隊回台，參加軟銀與中華隊的交流賽。根據《西日本新聞》報導指出，徐若熙預計將在26日的比賽中，迎來穿上軟銀球衣後的實戰首秀，對手正是他的中華隊隊友。
中華隊最強右腕即將歸位 徐若熙：準備好了
隨著強納森‧龍（Jonathon Long）傷情傳出有驚無險的好消息，加上徐若熙在日本春訓回溫的狀態，中華隊的戰力缺角正逐步補齊。徐若熙堅定地表示：「對於正式實戰我很有信心，隨時都準備好了。」
消息來源：《西日本新聞》、《體育報知》