▲老高與小茉去年10月無預警宣布停更，直到今年1月底才再度現身。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）

YouTuber「老高與小茉」日前才爆離婚傳聞，不料昨（21）日又傳入境中國時，疑因逃稅問題被追罰約18億元台幣，再度引發外界熱議。而對此，老高與小茉今日透過YouTube頻道首度發聲駁斥傳聞，強調「均屬惡意捏造」。據悉，兩人自從去年10月突宣布為陪伴愛犬，將暫停更新頻道後，就長期未推出作品，讓粉絲都非常擔心，多種傳聞也不斷出現。而在消失3個月後，老高上個月底無預警PO出2026年首支影片，雖然沒有入鏡，但一句「好久不見」直接逼哭大批粉絲。老高與小茉自從2025年10月，宣布暫停更新頻道後，就未再推出新作品，讓粉絲都非常擔心。而在上個月30日，老高時隔3個月PO出2026年首支影片，雖然未露臉，僅透過語音分享內容，但標題的一句「好久不見」，就逼哭大批粉絲，形容這次回歸像是久未聯絡的老朋友突然報平安。事實上，老高創立頻道7年來幾乎維持穩定更新，這次停更屬於極為罕見的狀況，原因正是為陪伴罹患淋巴癌的11歲愛犬「力氣」。老高選擇暫時放下工作，全心照顧家人與寵物，他在影片中坦言這段時間生活重心完全改變，也重新思考「陪伴」對人生的意義，並表示即使創作暫停，但時間沒有白白流逝。在2026年的第一次更新中，老高僅透過語音分享內容，主題依舊是粉絲熟悉的科技與未來思辨，影片聚焦在馬斯克（Elon Musk）對人工智慧的看法，並延伸討論人類如何與AI共存Ｍ他引用馬斯克對Tesla、SpaceX等企業發展的觀點，剖析「生產力」與「人類價值」之間的關係。老高也提到馬斯克對「AI是否可能毀滅人類」的憂慮，指出對方認為真正的最後防線，並非單純制定規則，而是讓AI產生「好奇心」，理解人類是宇宙中最有趣、最值得守護的存在，老高也藉此呼應自身心境，認為科技再進步，終究無法取代真實陪伴與情感連結，這也是他選擇暫停、再回歸的重要原因。