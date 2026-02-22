我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今日在主場展現強大戰力，以輕取沙加緬度國王。陣中超級球星「斑馬」（Victor Wembanyama）再度展現其「外星人」等級的統治力，全場僅出戰29分鐘便高效攻下28分15籃板，賽後更拋出震撼彈，親口證實未來參加「灌籃大賽」的意願，為近年星光黯淡的全明星賽點燃希望。文班亞馬今日打得極具侵略性，全場20投11中，並在禁區展現絕對高度優勢，狂抓15個籃板並送出4次阻攻，徹底封鎖國王隊的進攻。除了得分與防守，他今日更送出6次助攻，帶動馬刺整體的流暢進攻。他在場上的正負值高達，顯示出其在攻防兩端無可取代的影響力。比賽中，文班亞馬一次高難度的「拉桿雙手暴扣」引爆全場氣氛。賽後場邊記者特別問及該記扣籃，文班亞馬露出自信微笑表示：「我的意思是，總有一天我會參加灌籃大賽。」這番言論隨即在社群媒體引發瘋狂討論。事實上，NBA 灌籃大賽近年來因大牌球星參與度低、創意進入瓶頸期，導致收視率與話題度連年下滑。雖然Mac McClung的出現暫時止血，但球迷對於「一線巨星」回歸賽場的渴望從未止息。文班亞馬擁有7呎4吋的身高與驚人的臂展，其在實戰中展現的協調性與創意，若能帶到灌籃大賽舞台，無疑將成為史上最受關注的參賽者之一。媒體分析指出，文班亞馬的「獨角獸」身材能完成許多人類體能極限外的動作，他的加入不僅能提升比賽張力，更有望打破近年全明星賽的收視寒冬，重新定義「長人扣籃」的藝術。