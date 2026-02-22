我是廣告 請繼續往下閱讀

曼菲斯灰熊今（22）日作客邁阿密熱火主場，比賽末節爆發嚴重肢體衝突。灰熊隊後衛小皮朋（Scotty Pippen Jr.）與熱火隊前鋒加德納（Myron Gardner）因激烈的推擠衝突一路打到觀眾席第一排，最終雙雙遭到驅逐出場。然而，小皮朋在賽後不僅沒有收斂，更在受訪時大噴垃圾話，嘲諷對手使出「陰招」是因為欠缺關愛。衝突發生在第四節剩下1分19秒之際，當時比賽勝負已定，小皮朋與加德納在一次攻防中爆發口角並演變成肢體衝突。小皮朋一記重推將加德納直接送進場邊觀眾席，場面一度失控。賽後小皮朋接受《5 Reasons Sports》採訪時，對這次衝突顯得不以為然，並直指是對方先動手：「我覺得那算是一種陰招，他在我沒看到的時候撞我。我覺得那是『軟蛋』的行為，或許他只是需要一個擁抱吧。」雖然聯盟辦公室目前正調閱錄影畫面，以決定後續的罰款或禁賽處分，但小皮朋的發言已讓兩隊的火藥味延燒到場外。雖然衝突搶走了比賽焦點，但熱火隊此役展現了極佳的競技狀態，最終以 136：120 擊退灰熊。熱火前鋒威金斯（Andrew Wiggins）表現最為亮眼，全場狂飆28分，個人職業生涯總得分正式突破15000分大關，迎來生涯重要的一個里程碑。此外，熱火射手鮑威爾（Norman Powell）也挹注25分，全隊投籃命中率高達54.5%，以精準的火力輕鬆收下勝利。儘管灰熊隊最終輸球，且小皮朋提前退場，但陣中年輕球員仍有亮點。傑克森（GG Jackson）砍下賽季新高的28分，新秀威爾斯（Jaylen Wells）也貢獻了25分。小皮朋在被驅逐前，僅上場21分鐘就交出18分、6助攻及2抄截的成績單。不過這場失利對灰熊而言極為沉重。在過去的14場比賽中，曼菲斯已經輸掉了 11 場，目前正為季後賽資格苦苦掙扎。小皮朋的「硬氣」發言雖然展現了球隊不服輸的鬥志，但能否轉化為勝場數，將是灰熊隊接下來最大的挑戰。