我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本賽季率領活塞衝上東區第一的活塞隊核心康寧漢（Cade Cunningham）憑藉本季全能發揮，獲得1張第一名選票、9張第二名選票選票及 38 張第三名選票，以總分382分衝上第三位。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 例行賽進入下半季衝刺期，最有價值球員（MVP）的競爭也日趨白熱化。根據《ESPN》今日公布的最新模擬投票，雷霆隊頭號球星「SGA」（Shai Gilgeous-Alexander）展現壓倒性實力，在100位媒體成員的選票中，橫掃了78張第一名選票，以總分930分位居榜首，更成為全場唯一出現在每一張選票上的球員，展現出極高的共識度。撇除遙遙領先的SGA，長期盤踞MVP榜單的（Nikola Jokic），本次以18張第一名選票、總分700 分位列第二。由於他自去年12月底起受困於骨挫傷並缺陣近一個月，這段傷停期顯然影響了他的投票權重。榜單中最令人驚喜的則是年輕勢力的抬頭。活塞隊核心（Cade Cunningham）憑藉本季全能發揮，獲得1張第一名選票、9張第二名選票選票及 38 張第三名選票，以總分382分衝上第三位。而馬刺隊的「外星人」（Victor Wembanyama）在多次繳出超狂數據後，影響力也反映在選票上，他一共拿下3張第一名選票、總計242分排名第四。湖人球星（Luka Doncic）則以總分 177 分擠進前五門檻。在五名之後的競爭同樣精彩，塞爾提克前鋒布朗（Jaylen Brown）以總分87分排名第六，緊隨其後的是騎士隊米切爾（Donovan Mitchell）獲得的27分。快艇隊雷納德（Kawhi Leonard）與尼克隊布倫森（Jalen Brunson）則分別以20分與 17 分位居第八及第九名。排名第十的馬克西（Tyrese Maxey）獲得10分，而灰狼隊核心同時也是新科明星賽MVP得主的愛德華茲（Anthony Edwards）則以8分暫居第十一。這份名單不僅顯示了SGA奪冠呼聲極高，也預告了聯盟新老交替的腳步正在加快。特別是文班亞馬在生涯初期便殺進MVP投票前四席，加上他今日賽後「將參加灌籃大賽」的熱門話題，這位馬刺新星已然成為聯盟未來幾年內最具影響力的球員之一。