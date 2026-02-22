我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕呼籲民眾不需要到101接景觀用水，景觀用水並不適合家用、人體使用。（圖／翻攝自Threads@janet_chia_）

馬年伊始，許多民眾為了在新的一年招財進寶，會遵循接財水的傳統習俗求好運。近期有網友在Threads上分享，有多位民眾到101風水球池接水，疑似是為了想接財、補財運，讓台北101董事長賈永婕看傻眼，連忙在該則貼文下留言阻止，解析風水球的水是景觀用水，加了很多漂白水，不適合人體使用和家用。賈永婕透過Threads留言澄清：「風水球的水是景觀用水，裡面加了很多的漂白劑，千萬千萬不要飲用，千萬不要拿去澆花，沒有必要來這邊舀水啦。」她特別提醒大眾，公共景觀水池為了維持水質清澈、防止孳生蚊蟲與青苔，都會定期添加化學藥劑。民眾若為了求財而不慎誤飲或接觸到這些含氯、漂白劑的池水，反而會對身體健康造成危害，絕對是得不償失。其實，想要在過年期間正確又安全地求財，完全不需要冒險去舀景觀池的水。每年都會有銀行準備可飲用的財水，讓民眾領取帶回家。且也有一說民眾只要在銀行營業時間，帶著自己的保溫瓶或水瓶，到銀行大廳的飲水機裝取飲用水，就能將象徵沾滿財氣的「銀行發財水」帶回家後，可擺放在家中的明財位，通常是進門客廳斜對角45度處，或釋放在辦公桌上，靜置數日。此外，由於銀行提供的水是乾淨的飲用水，可以在元宵節或吉日將其喝下，象徵將財氣喝進肚裡。或是也可以將財水裝入噴霧瓶中，輕輕噴灑在家中各個角落，象徵財氣充滿整個家。