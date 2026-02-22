擁有4房嬌妻、14名子女的「竹北吊車大王」胡漢龑（啟德機械起重工程董事長），以年收30億元的雄厚財力與豪奢生活爆紅，但他卻嚴禁小孩出國留學，甚至放話誰敢去就不認這個小孩，會斷絕所有金援。至於背後原因，胡漢龑坦言，因為二女兒當年瞞著他前往日本留學2年，結果就嫁給日本人不回台灣了，他無法忍受一家人要分隔兩地，從此才立下此家規。
吊車大王曝教育理念 嚴禁小孩出國念書
胡漢龑去年9月在YouTube頻道「嗨呀兔兔」分享自己的教育理念，他表示自己從不以成績單評斷孩子的價值，也不會在課業上施加壓力，常常對孩子們說：「你們只要乖就好了，成績不能當飯吃。」他認為，過度強調學業反而會讓孩子承受沉重壓力，因此他更重視小孩的品行與生活態度，而非分數高低。
不過胡漢龑也強調，自己絕對不會送小孩出國唸書，不是因為錢的問題，而是他覺得台灣教育環境已經很棒了，小孩想念台大、清大或是任何研究所他都支持，但如果出國留學，他絕對反對，因為胡漢龑覺得，小孩一旦到國外求學，「回來台灣的機會幾乎是零」。
女兒留學從此不回台灣 成他心中永遠的痛
胡漢龑透露，他的二女兒就是因為瞞著他到日本唸書，結果2年後就嫁給日本人，留在當地生活不回台灣，讓他無法接受，這才立下家規，甚至對4名妻子和其他子女放話：「誰再敢讓孩子出國留學，以後就斷絕所有經濟支援，也不認這個小孩了」。
胡漢龑也進一步解釋自己反對小孩待在國外的原因，身為父親的他認為，孩子留在台灣至少能隨時保護與照顧，但若遠在國外，只會讓他們牽掛與擔心。他強調自己永遠將老婆與孩子擺在第一位，對他而言，最幸福的事莫過於孩子能在安全、穩定的環境下成長，並在他看得見的地方，共享天倫之樂。
對於胡漢龑的作風，網友也紛紛留言討論，「在台灣小孩失聯還可直接衝過去看，在國外就真的很麻煩」、「還是要提一下～出國的還是會回來台灣，真的在國外長住過的人，就會知道台灣真的很好」、「出國可以開眼界，層次不同，發展有機會更好，對子女過度保護不是好事」、「我比較訝異的是小孩出國留學2年都能瞞的住你，你們是多久見一次面啊」。
影片來源：嗨呀兔兔YouTube
