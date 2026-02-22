我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年經典賽台灣旅外好手陸續於母隊展開春訓，效力日職西武獅隊的林安可，今（22）日在與韓職樂天巨人練習賽中先發出賽還打4棒，2打數都面對洋投，首打席就獲得保送上壘，第2打席則是內野飛球出局，用實際表現證明先前背部傷勢無虞，最終西武獅與樂天巨人以3：3握手言和。中職統一獅巨砲林安可，休賽季正式挑戰日職殿堂，成為球隊新補強的外野洋將之一，春訓練習時砲聲隆隆，日前卻傳出背部不適，後續經確認沒有大礙，本場西武獅面對韓職樂天巨人練習賽，也直接把林安可排在先發第4棒指定打擊出賽。林安可首打席面對曾2度站上大聯盟的韓職洋投畢斯利（Jeremy Beasley），最終纏鬥7球後獲得保送上壘，第2打席改面對同樣為大聯盟級的洋投羅德里格茲（Elvin Rodriguez），林安可最終敲出內野飛球出局，目前累積1打數無安打、1保送。西武獅近年打擊成為弱項，本季更是看不到當年山賊打線的強勢表現，整季團隊僅攻下410分、團隊打擊率2成32，2項數據都在太平洋聯盟墊底，放眼全聯盟也僅勝過中央聯盟的中日龍，全壘打則是80支位列洋聯倒數第3，簽下林安可無疑希望添增外野火力，更成為中心棒次潛在人選。