▲老高與小茉5天前發出兩隻手的合照，間接破除婚變傳聞。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）

人氣YTR「老高與小茉」的YouTube頻道擁有672萬訂閱，不料昨（21）日驚傳老高入境中國時，遭追討約新台幣18億元的逃稅罰款，除此之外，網路之前也爆出兩人離婚的傳言。然而，老高在5天前於官方頻道上最新發布的拜年動態中，雖然沒有露臉，但隱約露出的手指可推測應為兩人，間接破除了夫妻倆婚變的謠言。而對於傳聞，老高與小茉也於今發聲明，否認離婚與逃稅消息。老高與小茉的婚變傳聞在近日瘋傳，而老高於5天前更新的社群動態中，曬出4隻小馬玩偶吊飾向粉絲拜年，照片中同時露出了男性的手指以及疑似小茉帶有美甲的手指，兩人再度同框的畫面讓粉絲直呼「流言蜚語不攻自破」，間接澄清離婚傳聞。關於兩人婚變傳聞的起因，源於「老高與小茉」頻道在去年10月因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌，而全面停止拍片近3個月。直到上個月30日老高才宣告回歸，但當時他罕見地沒有露臉，僅憑聲音講述內容，語氣顯得格外落寞，進而引發外界對小茉去向的猜測以及離婚傳言。而針對逃稅與離婚傳聞，《NOWNEWS今日新聞》在報導截稿前曾傳訊求證，第一時間尚未取得回覆；不過根據後續的相關新聞動態顯示，老高與小茉已發布68字聲明，駁斥離婚與逃稅消息均屬惡意捏造。而逃稅方面，則是因網路上流傳一份大連市的「行政處罰決定書」，指稱現居新加坡的老高因在YouTube違法獲利577.35萬美金（約1億8千萬台幣），遭重罰約台幣18億元。據悉，逃稅傳聞的背景與夫妻倆的移居經歷有關，老高與小茉曾於2021年從日本移居新加坡。外界當時便推測此舉是為了稅務規劃，因為新加坡的個人所得稅最高稅率僅22%，遠低於日本的45%。「老高與小茉」的頻道以講述都市傳說與奇聞怪談走紅，憑藉極強的說故事能力與夫妻互動，掌握演算法邏輯以及提供「情緒價值」，每集影片觀看數幾乎都能突破200萬次，目前頻道訂閱數已累積672萬，影響力十足。