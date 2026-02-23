我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）近期表現持續低迷，引發傳奇球星巴克利（Charles Barkley）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）在節目中公開點名痛批。儘管唐斯擁有出色的投射技術，但他在場上欠缺侵略性且沉迷於外線的打法，讓這兩位名人堂球星直搖頭，認為他目前的狀態難以扛起尼克隊爭冠的野心。巴克利在節目中直言不諱地表示，唐斯雖然才華橫溢，卻缺乏應有的場上智慧。巴克利說道：「最讓我沮喪的一點是，對我來說他根本不知道如何打籃球。我的意思是，他是一個擁有7呎身高的優秀射手，但我對他的批評和當年的恩比德（Joel Embiid）一樣。比賽的對位情況決定了你該投三分還是該進去打內線，但他顯然不明白這一點。」巴克利強調，當唐斯面對身材較小的防守者時，依然選擇在外線徘徊而非利用身材優勢強攻禁區，這種打法讓他非常失望。擁有「大鯊魚」稱號的歐尼爾也沒留情，直接用「軟（Soft）」這個字眼來形容唐斯的球風。歐尼爾說：「如果我是他的隊友，我會當面跟他說：『你打得真的太軟了。』你必須決定自己想成為哪種球員，不管是內線還是外線，你都得保持一致性。你不能宣稱自己是史上最會投籃的大個子，卻交出這種表現。」歐尼爾更補充，唐斯時常陷入「愚蠢的犯規麻煩」，這對於球隊毫無助益，「我會看著他的眼睛說：『KAT，我們需要你，尼克隊有很高的目標，而你現在打得太軟了。』」作為2015年選秀狀元，唐斯在明尼蘇達灰狼隊度過了9個賽季，並於2024-25賽季轉戰尼克，首年便幫助球隊闖入東區決賽。然而，進入他在紐約的第二個賽季後，他與當家後衛布朗森（Jalen Brunson）的磨合似乎陷入困境。