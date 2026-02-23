我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管洛杉磯湖人隊目前正處於爭冠關鍵期，但球團已開始為下個賽季的商業布局鋪路。根據最新報導，湖人隊已正式通知季票持有者，明年球季的票價將大幅調漲。這也是自新老闆沃特（Mark Walter）於2025年以100億美元天價收購球隊後，首度大幅調整票價結構。外界猜測，這波漲幅可能與詹姆斯（LeBron James）是否迎來生涯「最後一舞」的預期效應有關。根據ESPN報導，湖人300層看台的計票座位價格已突破9000美元（約合新台幣28.3萬元）。知名社群媒體人裴瑞茲（Rob Perez）近日揭露，他所屬區域的季票價格明年將調漲14%，且若無法一次付清，還需額外支付3%的行政費用。然而，這並非最誇張的案例。根據ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）的調查，部分位於300層看台（頂層看台）的季票持有者，收到的漲價通知竟然高達45%。這意味著以往相對平價的頂層看台席位，現在的季票價格已突破9000美元大關。湖人球團在給ESPN的聲明中證實了這項消息：「我們正在調整下個賽季的季票價格，這反映了當前的市場環境與強勁的需求。」湖人隊現任老闆沃特同時也是洛杉磯道奇隊的掌權者，他一向擅長將球隊的市場價值極大化。在將湖人市值推升破百億美元後，華特顯然正試圖將道奇隊的營利模式套用在湖人身上。即便票價飆升，但在唐西奇（Luka Doncic）領軍與詹姆斯可能續戰第24個賽季的雙重誘因下，市場需求依然居高不下。湖人隊以17次NBA總冠軍頭銜名列聯盟史上第二，目前正處於另一個輝煌的賽季。他們取得了連勝，近10場比賽贏下6場，以34勝21負的戰績並列西區聯盟第四。他們落後排名第一的衛冕冠軍奧克拉荷馬城雷霆隊（43勝14負）8場勝差。球隊陣容中有才華洋溢的超級球星唐西奇，正處於生涯巔峰，他將在洛杉磯完成他的第一個完整賽季，目前他以場均32.8分領先聯盟得分榜。他打出了MVP級別的表現，仍然是聯盟中最耀眼的超級巨星之一。後衛里夫斯（Austin Reaves）本賽季也表現出色，場均 25.4 分，位列全隊第二。此外，球隊中還有未來的奈史密斯籃球名人堂成員詹姆斯，他場均得分22分，位居隊內第三，尚未決定是否退休。但外界普遍預期下一季很可能會是其生涯最後一個賽季，也有傳聞稱他可能會回家鄉克里夫蘭騎士打球，不過以目前他的生意、家人都在洛杉磯，湖人若有心留下他，天使城應該還是其最佳歸宿。